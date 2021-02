Elecciones en Ecuador: Arauz y Lasso disputarán la presidencia en segunda vuelta el 11 de abril

–Por fin terminó el escrutinio y se despejó la incertidumbre en torno a la elección de nuevo presidente en la república de Ecuador. El resultado ratificó el triunfo del joven izquierdista Andrés Arauz y estableció que el exbanquero de derecha Guillermo Lasso será quien le dispute en segunda vuelta la presidencia ecuatoriana.

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) anunció este domingo los resultados oficiales de los comicios presidenciales y legislativos realizados el pasado 7 de febrero.

Con el 100 % de las actas procesadas y computadas, el organismo electoral determinó que los candidatos presidenciales Andrés Arauz y Guillermo Lasso se enfrentarán en una segunda vuelta, que se disputará el próximo 11 de abril.

De acuerdo a los resultados publicados, Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza, que aglutina al correísmo, consiguió 3.033.753 votos, el 32,72 % del total, consagrándose ganador de esta ronda; mientras Lasso, del movimiento Creando Oportunidades (CREO) en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC), obtuvo 1.830.045 sufragios a su favor, el 19,74 %.

En tercer lugar, muy cerca del segundo, quedó Yaku Pérez, del partido indigenista Pachakutik, con 1.797.445 votos (apenas 32.600 votos menos que Lasso), el 19,39 % del total.

Este balotaje ocurre después de que ninguno de los 16 candidatos que se presentaron a las elecciones consiguiera los votos requeridos — 50 % de los sufragios más uno o al menos el 40 % y una diferencia mayor de 10 puntos sobre el segundo— para ser proclamado ganador en primera vuelta. A la segunda ronda pasan los dos aspirantes más votados.

El inicio de la campaña para la segunda vuelta iniciará el próximo 16 de marzo, de acuerdo con el calendario electoral.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dispuso que se notifique los resultados a los sujetos políticos, con lo que queda abierta la etapa de impugnaciones para las organizaciones que representan. Las organizaciones políticas pueden presentar reclamos ante el CNE o por medio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Denuncias de fraude y un acuerdo

Durante estos días, Yaku Pérez denunció que se llevó a cabo un fraude en su contra para impedirle el paso al balotaje. Para tratar el tema, y por solicitud de este candidato, se realizó una reunión en la sede del CNE en Quito, junto con Guillermo Lasso, los cinco representantes principales del órgano electoral y observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el encuentro, que se realizó el viernes 12 de febrero, Pérez pidió que se abran las urnas de votación en las 24 provincias del país para hacer un recuento total de los votos. Aunque un día antes, solo pedía que se hiciera en siete jurisdicciones: Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar.

La propuesta de Lasso, por su parte, fue la apertura del 100 % de las urnas en la provincia de Guayas, para que el aspirante del partido indigenista no tuviera «ninguna duda de que el proceso fue transparente».

Finalmente, se alcanzó un acuerdo y el CNE anunció que se revisaría el 100 % de las actas de Guayas y el 50 % en otras 16 provincias, que no se especificaron en el momento. Además, se estableció que la proclamación de los resultados de la primera vuelta se realizaría luego de este proceso.

Sin embargo, el martes 16 de febrero, el CNE ejecutó una plenaria para someter a votación el informe que permitiría jurídicamente reabrir las urnas y hacer el recuento de los sufragios, no se consiguieron los votos suficientes para su aprobación. De los cinco representantes principales del CNE, dos votaron a favor, uno en contra, otro se abstuvo y el consejero Luis Verdesoto abandonó la sesión, tras pedir el retiro del documento por presuntos «errores» y «omisiones».

Un día después, las organizaciones indígenas iniciaron una movilización, en la ciudad de Loja, al sur del país, que se dirige hacia Quito, donde prevén llegar el martes 23 de febrero, para continuar su reclamo por el recuento de los votos.

Faltaron papeletas

Además de elegir al nuevo mandatario, los ecuatorianos votaron para escoger al vicepresidente, a los 173 integrantes de la Asamblea Nacional (Congreso) y a cinco representantes del Parlamento Andino, órgano de la Comunidad Andina de la que forma parte Ecuador.

No obstante, en algunos recintos del exterior, como en Bruselas, Bélgica, y en otras ciudades de España, los electores no pudieron votar para optar por los cinco parlamentarios andinos, puesto que las papeletas para esa dignidad no llegaron. (Información RT).