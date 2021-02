En Colombia han muerto más de 4 mil personas entre 20 y 49 años y 7 mil más entre 50 y 60 años

–«Aunque es evidente que el Covid-19 genera cuadros más graves en los pacientes mayores de 60 años, ningún colombiano independiente de su edad podrá bajar la guardia porque el riesgo de enfermar gravemente o fallecer a causa de esta enfermedad nunca será cero».

Así lo advirtió el infectólogo y coordinador nacional sobre estudios Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, Carlos Álvarez, al reiterar la importancia de la vacunación contra el coronavirus y hacer un llamado a los colombianos a atender el Plan Nacional de Vacunación y a no fallar a este compromiso para contribuir a la mitigación de la pandemia en el país.

«Aún más cuando los profesionales de la salud han dado ejemplo en la primera semana con más de 33 mil vacunados de la primera línea de atención al covid-19», complementó Alvarez.

El infectólogo advirtió que nadie está exento de enfermarse o de morirse y al efecto, precisó que en Colombia más de 4.000 personas entre 20 y 49 años han muerto por COVID-19. Lo mismo ha sucedido con las personas entre los 50 y 60 años, cuyo número de decesos en el territorio nacional asciende a aproximadamente de 7.000 personas.

Álvarez afirmó que la evidencia está demostrando que cuando una persona se vacuna no solamente se está previniendo que a una persona le dé COVID-19 en formas severas, sino que se disminuye la posibilidad de transmisión, es decir de ser foco de contagio para los demás.

«Las vacunas no solamente me protegen a mí y protegen a la comunidad; entre más personas estén vacunadas podemos llegar a la inmunidad de rebaño, es decir, vacunar al 70 % de la población significa no otra cosa que la posibilidad de que una persona contagiada ya no tenga a quien más infectar, por eso es primordial la vacunación y la inmunización será siempre la manera más efectiva», concluyó Álvarez.

Lo mejor de la semana: miles de médicos y enfermeras diciendo #YoMeVacuno, un mensaje que inspira confianza a todos los colombianos en este inicio de la vacunación contra el COVID-19. @MinSaludCol @infopresidencia pic.twitter.com/U28bo3QZaV — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 21, 2021