Las primeras imágenes a color de Marte enviadas por Perseverance Mars Rover

-En los próximos días, Perseverance pondrá a prueba su brazo robótico y hará su primer viaje corto por la superficie marciana.

–Después de que el rover Perseverance Mars 2020 de la NASA aterrizara con éxito el pasado martes 18 de febrero en la superficie de Marte, los ingenieros y científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia en el sur de California centraron su atención en las primeras imagenes transmitidas por Perseverance.

A medida que ingresaban datos gradualmente, transmitidos por varias naves espaciales que orbitaban el Planeta Rojo, el equipo de Perseverance se sintió aliviado al ver los informes de salud del rover, que mostraban que todo parecía estar funcionando como se esperaba.

Además de la emoción, se obtuvo una imagen de alta resolución tomada durante el aterrizaje del rover.

Mientras que el rover Mars Curiosity de la NASA envió una película stop-motion de su descenso, las cámaras de Perseverance capturaron un video de su aterrizaje y siguió procesando y transmitiendo a la Tierra todo el material.

En su informe la NASA destaca que a diferencia de los vehículos exploradores anteriores, la mayoría de las cámaras de Perseverance capturan imágenes en color e hizo la siguiente relación del trabajo adelantado:

Después del aterrizaje, dos de las cámaras de peligro (Hazcams) capturaron vistas desde la parte delantera y trasera del rover, mostrando una de sus ruedas en la tierra marciana.

La perseverancia también obtuvo un primer plano del ojo de la NASA en el cielo: el reconocimiento de Marte de la NASA.

Orbiter, que utilizó una cámara especial de alta resolución para capturar la nave espacial que navega hacia el cráter Jezero, con su paracaídas detrás.

La cámara del experimento de cámara de alta resolución (HiRISE) hizo lo mismo para Curiosity en 2012. JPL lidera la misión del orbitador, mientras que el instrumento HiRISE está dirigido por la Universidad de Arizona.

Las cámaras de navegación (Navcams), que se utilizan para conducir, comparten espacio en el mástil con dos cámaras científicas: la Mastcam-Z con zoom y un instrumento láser llamado SuperCam . El mástil fue programado para levantarse el sábado 20 de febrero, después de lo cual se espera que las Navcams tomaron panoramas de la cubierta del rover y sus alrededores.

En los próximos días, los ingenieros estudiarán minuciosamente los datos del sistema del rover, actualizarán su software y comenzarán a probar sus diversos instrumentos.

En las próximas semanas, Perseverance pondrá a prueba su brazo robótico y hará su primer viaje corto. Pasarán al menos uno o dos meses hasta que Perseverance encuentre un lugar plano para dejar a Ingenuity, el mini helicóptero unido al vientre del rover, e incluso más antes de que finalmente salga a la carretera, comenzando su misión científica y buscando su primera. muestra de roca y sedimentos marcianos.

Ingenuity, the Mars Helicopter I carry, is working as expected. I’m currently charging it, but once I set it down, it’ll rely solely on its solar panels. If it survives the brutally cold Martian nights, the team will attempt flight. https://t.co/8pksN06ZwP #CountdownToMars pic.twitter.com/80kEoww0QU

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 20, 2021