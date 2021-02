Por: Diego Calle Pérez

Pasión por Antioquia, no es el inventario de templos y parroquias, no es una guía de turismo para después del aislamiento social, no es una lista de municipios para visitar por haber renovado su parque principal.

Pasión por Antioquia, tiene como propósito, aportar al debate público que muchas veces se genera en el recinto de la Asamblea Departamental. Pasión por Antioquia, la leo y la escucho a ratos, de varios diputados, que, en sus recorridos semanales, hacen por los municipios y en las visitas que acompañan a los alcaldes a las diferentes dependencias de la gobernación en la Alpujarra.

Pasión por Antioquia, es la que muchos diputados les colocan a las ordenanzas que generan progreso y desarrollo por las subregiones del departamento y que muchas veces se quedan cortas en su presupuesto. Llega al escenario, la pregunta: ¿Cuántos diputados saben el número de corregimientos de Antioquia? ¿Qué diputados están recorriendo municipios haciendo campaña electoral para el senado y cámara de representantes?

Pasión por Antioquia, es conocer las cifras económicas que se transfieren de las cuentas departamentales a las nacionales y las devuelven con menos rubros para la inversión en el departamento y todavía hay un comité de elogios planteando Antioquia Federal, definitivamente la ignorancia es atrevida, dirán otros, alguna grosería. La lista de acuerdos que se celebraron en días pasados, entre alcaldes y gobernador, es mínima, a las realidades que se viven en algunas veredas y en los propios pueblos de sexta categoría. No hay internet en escuelas y no hay puestos de salud en funcionamiento, con lo básico, una enfermera y un médico general que tenga un turno semanal para atender pacientes con prioridad.

Pasión por Antioquia, es conocer el presupuesto de las universidades departamentales y suma la digital, dos con énfasis en tecnologías y no están en las subregiones como lo hicieron años atrás. El palo no está para hacer cucharas, la realidad de Antioquia es una sumatoria de subregiones diversas y distantes, diputados, muchos comprometidos, otros asustados, otros dispersos en sus negocios de lechugas y tomates, otros haciendo de puente de relaciones internas con los secretarios de presupuesto departamental y uno que otro con Pasión por Antioquia.