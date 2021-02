BILL GATES Y EL 2021. II parte

Por: Carlos Fradique-Méndez

Bill Gates, es un empresario, informático y filántropo estadounidense, creador junto con Paul Allen, de la empresa Microsoft. En la actualidad es un joven de 65 años.

En EL TIEMPO del 6 de febrero de 2021 publicó un artículo que llamó “Avances que harán del 2021 un año mejor que el 2020”. Pueden leerlo en la red. En esta Clase presento la segunda parte corta de ese trabajo.

Dice y enseña BILL GATES

CASOS QUE INVOLUCRAN LA PRUEBA DEL VIRUS

Hay tres casos diferentes que involucran la prueba del virus.

El primer caso es si tiene síntomas graves y su médico necesita saber cómo tratarlo. Al principio, el sistema de atención médica de EE. UU. tenía problemas para obtener suficientes pruebas para estos casos, pero esto se ha resuelto en gran medida.

El segundo caso es si solo tiene síntomas leves o ninguno, pero es posible que haya estado expuesto al virus. En este caso, necesita saber si está infectado, para poder aislarse y proteger a los demás.

Necesitamos invertir en mejores pruebas y sistemas más eficientes para procesarlas, de modo que las personas puedan actuar rápidamente para proteger a sus seres queridos y sus comunidades.

El tercer caso, el uso de las pruebas: vigilancia de enfermedades, que es lo que permite a los expertos en salud pública estimar el número de casos en un lugar y la velocidad a la que se producen nuevas infecciones. Armados con esta información, los líderes gubernamentales pueden tomar decisiones informadas sobre las mejores formas de detener la propagación del virus.

LA POSIBILIDAD DE TOMAR MUESTRAS PARA ENVIARLAS AL LABORATORIO.

Una innovación genial que hace posible este trabajo es la capacidad de permitir que las personas recolecten sus propias muestras frotando la punta de la nariz. (Un estudio que financiamos fue el primero en demostrar que esto es tan preciso como el del hisopo nasofaríngeo).

El objetivo del mundo debería ser asegurarse de que las herramientas que salvan vidas lleguen a todos los países, y sean prácticas para ellos, no solo para los ricos

El desafío de las pruebas es especialmente grave en el África subsahariana. Muchos países no pueden costear pruebas más precisas. Y no tienen la infraestructura para realizar estudios de vigilancia.

En la mayor parte del África subsahariana, por ejemplo, las tasas de casos y las tasas de mortalidad siguen siendo mucho más bajas que en los EE. UU. o Europa y están a la par con Nueva Zelanda.

Todavía no tenemos datos suficientes para comprender por qué las cifras no son tan altas. Ayudó que algunos países cerraran temprano. En África, otra razón puede ser que la población es joven en comparación con el resto del mundo, y los jóvenes son menos susceptibles al virus. Otra razón podría ser que su gran población rural pasa mucho tiempo al aire libre, donde es más difícil propagar el virus.

LA COVID 19 Y EFECTO DOMINÓ

Uno de mis miedos ha demostrado estar justificado: el covid-19 está teniendo un efecto dominó con otras enfermedades. Una razón es que los pacientes son más reacios a acudir a las clínicas por temor a infectarse, y eso significa que las afecciones más graves no se diagnostican.

Otra razón es que el objetivo del mundo debería ser asegurarse de que las herramientas que salvan vidas lleguen a todos los países, y sean prácticas para ellos, no solo para los ricos.

En la primavera pasada, (¿Abril de 2020?) cuando el alcance de la pandemia de covid-19 se estaba aclarando, escribí que “esto es como una guerra mundial, excepto que en este caso estamos todos del mismo lado”.

Me complace informar que la visión optimista de que el mundo se uniría para luchar contra el coronavirus ha resultado ser en gran parte correcta. No habría forma de que estemos tan avanzados como lo estamos si los gobiernos, las empresas y los científicos de todo el mundo no estuvieran, en la mayoría de los casos, trabajando en estrecha colaboración.

LA COVID 19 Y EL CAMBIO CLIMATICO

Espero pasar gran parte de mi tiempo en 2021 hablando con líderes de todo el mundo sobre el cambio climático y el covid-19.

Dentro de un año, creo que podremos mirar atrás y decir que 2021 fue una mejora con respecto a 2020. Puede que la mejora no sea enorme, pero será un paso adelante notable y medible para las personas de todo el mundo.

COMENTARIO DE MI PARTE

¿Y nosotros qué estamos haciendo para minimizar los efectos de la Covid, para recuperar la salud, la economía y mejorar la calidad de vida, NO de los ocho mil millones de personas que viven en mundo, sino de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué hemos hecho por nosotros mismos?

Bogotá, del 22 al 28 de febrero de 2021

