Colombia cerrará este año con más de 1.000 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales

El Presidente Iván Duque Márquez recordó este viernes, desde el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, que en la campaña presidencial se había propuesto que su Gobierno fuera el de la revolución de las energías renovables no convencionales, y lo está cumpliendo.



Aseguró que cuando empezó este Gobierno, las energías renovables no convencionales solo constituían el 0,2% de la matriz energética del país, y que su meta es llegar al final de su administración al 14%. “Mi meta era también sembrar una cultura de energías renovables donde la energía eólica y solar marcaran la diferencia”, agregó Duque.

El Jefe de Estado puntualizó que en agosto de 2018 solo se tenían 35 megas de capacidad instalada de estas energías, “y este año esperamos cerrarlo con más de 1.000 megas de capacidad instalada, transformando nuestro país. Luego, las visiones y los propósitos son posibles y Colombia hoy es líder en la transición energética en América Latina”.

Añadió que también tenía la visión de que Ecopetrol se convirtiera en un líder de la autogeneración y este año la empresa de energía e hidrocarburos colombiana cerrará con más de 400 megas de capacidad instalada, es decir, 10 veces más de lo que tenía Colombia en capacidad instalada.

“Hemos visto los proyectos de autogeneración industrial y todo esto está llevando a una transformación única. Abrimos ahora el proceso de subasta de almacenamiento, el primero que se hace en América Latina y el Caribe, y vamos para una nueva subasta de no regulados que debe apostarle a más de 4.800 megas”, indicó el Presidente.

Duque finalizó su intervención diciendo que no solamente “dejaremos nuestro Gobierno no solo superando la meta que nos habíamos fijado de 1.500 megas, sino que dejaremos un horizonte para que Colombia se transforme con una capacidad instalada de 2.500 megas de energías renovables no convencionales”.

