La OMS pide un rastreo más profundo para establecer origen del Covid-19

–El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que visitó China para estudiar el origen de la pandemia, recomendará que se realice un rastreo «más profundo» de los contactos del primer paciente conocido con la Covid-19 en el llamado «epicentro» del virus, Wuhan, China.

Según informa la cadena estadounidense CNN, los expertos también quieren tener más información sobre la cadena de suministros de casi una docena de comerciantes en el mercado de mariscos chino de Huanan, que, según se cree, jugó un papel fundamental en la propagación temprana de la Covid-19 a finales de 2019.

Las recomendaciones del panel de la OMS seguirán varias líneas clave de investigación, en primer lugar, solicitarán más detalles sobre el historial de contactos del paciente tratado el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, el primer caso confirmado por científicos chinos. Los expertos dicen que ese paciente no ha sido identificado públicamente, pero es, según los investigadores de la OMS, un oficinista de unos cuarenta años que no había realizado viajes exóticos, no tenía antecedentes de contactos con infectados, y vivía con su esposa e hijo.

Por otro lado, científicos independientes indicaron a la cadena CNN que los expertos chinos deberían haber realizado muchos meses antes una investigación más profunda de los orígenes del virus. De hecho, encontraron «sorprendente» e «inverosímil» que los expertos chinos no hubieran hecho ese trabajo, recalca el medio.(Información DW).