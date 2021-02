Corte Constitucional da vía libre al Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, está a punto de entrar en funcionamiento luego de que la Corte Constitucional estudiara la Ley que le dio vida, de autoría de la senadora Maritza Martínez Aristizábal, y considerara que su trámite en el Congreso y contenido se ajustan a la Constitución Política. Los padres y madres que venían incumpliéndole a sus hijos con este deber, ya no tendrán excusas.

“Esta es una gran noticia para el país, especialmente para los niños, niñas y adolescentes, y personas mayores, quienes verán garantizados sus derechos. El REDAM ya es prácticamente una realidad, solo resta que el Presidente de la República sancione la Ley para que, a partir de ese momento, los padres y madres irresponsables que incumplan con la manutención de sus hijos y adultos mayores que dependa de su cuidado, lo piensen dos veces antes de incumplir reiteradamente con las cuotas alimentarias, pues correrán el riesgo de ser reportados en este registro lo cual les traerá serías consecuencias. Este es el resultado de un trabajo constante en la lucha por la defensa de los derechos de los menores de edad, pues el REDAM se convierte en una herramienta efectiva para garantizar su cumplimiento y acabar de una vez por todas con una de las formas más crueles de violencia contra esta población: el abandono”, aseguró la senadora Martínez, autora de la Ley que creó el REDAM.

¿Qué es el REDAM?

El REDAM es una especie de “DATACRÉDITO” donde serán reportados los padres o madres que le incumplan a sus hijos con más de tres cuotas alimentarias, no necesariamente consecutivas, lo cual acarreará una serie de sanciones no penales tales como: inhabilidad para contratar con el Estado, no serán beneficiarios de subsidios, no podrán tomar posesión de cargos públicos o de elección popular, no podrán salir del país, les será imposible comprar o vender bienes sujetos a registro, si la persona reportada saca algún crédito en una entidad financiera esta al instante le descontará las cuotas alimentarias que deba, sin importar que el beneficiario cumpla la mayoría de edad, este podrá solicitar retroactivamente el reconocimiento y cumplimiento de todas las cuotas alimentarias adeudadas.

“El REDAM es una herramienta que permitirá garantizarles una mejor calidad de vida y asegurarles un mejor futuro a miles de niños. Agradezco a los Magistrados de la Honorable Corte Constitucional por el estudio profundo del tema y por la decisión de permitir que el REDAM sea una realidad”, puntualizó la Congresista.