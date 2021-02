Canal 1 sube en audiencias en 2021 con más de 12.4 millones de televidentes

En lo corrido del año (del 1 enero al 21 de febrero), Canal 1 ha logrado conectar a 12.417.780 de colombianos, gracias a la nueva programación y ajustes en los horarios. La ampliación a dos horas de Lo Sé Todo, la emocionante temporada de Guerreros Cobras Vs. Leones 2021, los animes, el Sistema Informativo, Función Estelar y el estreno de “La Rosa de Guadalupe” son solo algunas de las exitosas producciones que reportan sólidas y crecientes cifras de audiencias.



Además de superar en varias ocasiones a RCN TV en audiencia durante este 2021, el canal registra tres semanas consecutivas creciendo en sus audiencias, destacando la franja Early que incrementó en un 60% con respecto al mismo mes del año pasado.

El efecto “La Rosa de Guadalupe”, en alcance en personas acumulado ha logrado un promedio semanal de 1.4 millones de televidentes, cifra que crece semana a semana. Esto se debe a que cada capítulo de esta serie, es una historia única que aborda temas y problemáticas de actualidad, convirtiéndolas en mensajes de lucha y esperanza.

Por su parte, la programación de Canal 1 durante los sábados, domingos y festivos se han consolidado como la mejor opción de entretenimiento para los colombianos. Con respecto al fin de semana anterior, el 1 fue el canal de TV Nacional con el mayor incremento de audiencia según el reporte de Kantar Ibope Media (Rating y Share semana 7 vs. semana 6) :

Rating promedio de todo el día:

Canal 1: 17.39%

Caracol TV: 10,09 %

RCN TV: -1,50%

Share promedio de todo el día:

Canal 1: 9,97%

Caracol TV: 3,01 %

RCN TV: -7,55%

Algunas de las claves de estos resultados:

Sistema Informativo NotiCentro 1 Cm&: en sus dos emisiones de la última semana alcanzó los más de 2.9 millones de televidentes.

La exitosa franja de los animes;

Durante el sábado, Sailor Moon llegó a más de 230 mil televidentes y superó a RCN en 8% en participación de pantalla (entre las 11:29 am y las 12:00M). El promedio de este anime durante el fin de semana fue de 17.31% (creciendo 32% en comparación con la semana anterior).

Dragon Ball Super 2da Función reportó 15.98% de participación de pantalla.

Función Estelar con las más taquilleras películas:

Con la producción El Implacable (domingo 21 de feb.), Canal 1 registró en participación de pantalla 14.16%. (creciendo 36% con respecto a la semana anterior).

Este domingo más estrenos: llega Tropa de Héroes, una historia basada en hechos reales.

“Los televidentes del 1 merecen y quieren el mejor entretenimiento y para lograrlo, además de la alianza con Televisa, pronto llegará un nuevo anime y con Función Estelar seguimos comprometidos programando las mejores películas” agrega, Ana María Olaya, gerente de programación, promociones y contenido digital de Canal 1.

Fuente cifras y datos: Kantar Ibope Media – Canal 1 Target Personas – Share Calculado sobre los tres canales (Caracol-RCN-Canal 1) – Cifras Allday (6:00-24:00) / Reporte del 15 al 21 de febrero de 2021 / Rating y Share semana 7 vs semana 6 / Rating y Share semana 6 vs. semana 5 vs. semana 4