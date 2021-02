Duque pide a la justicia que se pronuncie con la claridad y efectividad de sus providencias, y no en los micrófonos

–El Presidente Iván Duque Márquez advirtió este miércoles que “la forma más importante en la que esperamos que se pronuncie la justicia sea con la claridad y efectividad de sus providencias y no en los micrófonos”.

Las precisiones las hizo el Jefe de Estado al instalar -desde la Casa de Nariño y junto al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila- el Seminario de Paz con Legalidad, al que asistieron, de manera virtual, los miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y los embajadores de Colombia en el exterior.

Durante su intervención, titulada ‘Las diez realidades de la Paz con Legalidad’, el Mandatario expresó que en el juzgamiento de los máximos responsables por delitos de lesa humanidad “es muy importante que las sanciones propias sean efectivas y que les permitan a las víctimas tener una reparación moral”.

Al respecto, el Mandatario indicó que “la expectativa que tiene el mundo de ver resultados eficaces y sanciones frente a los máximos responsables es clara. Pero, para ello, el mayor deseo de nuestro país es que sea objetiva, que sea soportada en la mejor capacidad probatoria y de investigación, y que, también, permita tener efectos concluyentes”.

Y agregó que “queremos que todo el manejo de información y de los casos tenga todo el soporte probatorio y el esclarecimiento debido, según los principios del derecho penal en nuestro país, para que no haya espacio para especulaciones”.

En ese sentido, el Presidente recalcó que la verdad no solo debe estar soportada “en un material probatorio incontrovertible, sino que queremos que la reparación se haga efectiva, también, con la contribución de los bienes de los máximos responsables”.

Por esa razón, afirmó que, junto con el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, “hemos procedido a establecer las denuncias correspondientes cuando no se han entregado los bienes que deben ser empleados a la reparación de las víctimas”.

Frente al tema, añadió que “se han dado los tiempos y, obviamente, si hay incumplimientos, como en efecto hay, esperamos que las autoridades también obren de conformidad para que las víctimas no sean revictimizadas por la inacción y la falta de reparación con respecto a la totalidad de los bienes, en el caso de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Igualmente, señaló que “esperamos avances en sanciones efectivas frente al reclutamiento de menores, frente al secuestro, frente al asesinato. Esperamos, también, que delitos atroces relacionados con la esclavización sexual de muchas mujeres, como lo ha denunciado (la Corporación) Rosa Blanca, por parte de los máximos responsables, también tenga una sanción efectiva”.

Enfatizó que “los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad deben comportarse de una manera clara y gallarda frente a sus víctimas, empezando porque sea incompatible una sanción por ese tipo de delitos deleznables, frente a la representación política en cargos que, a todas luces, son cargos de alta representación en la institucionalidad nacional”.

Igualmente, reiteró el llamado a que “ahora que hemos solicitado la extensión del mandato de la Misión de Observación de Naciones Unidas, esa Misión de Observación también garantice que hay efectividad en el cumplimiento de las penas” y que, “a la luz del derecho internacional penal, tengan la proporcionalidad debida para el tipo de conductas graves. Eso también será fundamental para la credibilidad de nuestra Nación”.

El presidente Duque concluyó diciendo que “la paz no es un premio, que la paz no es un trofeo, que la paz no tiene dueños individuales, que es un gran propósito de Nación y seguiremos trabajando para que la Paz con Legalidad beneficie a millones de colombianos”.

Duque Márquez expuso ante la comunidad internacional representada en el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, lo que definió como ‘Las 10 realidades’ en la implementación de la Política de Paz con Legalidad, con la cual viene dando cumplimiento al acuerdo de 2016 firmado con la exguerrilla de las Farc.

1-Destinación de recursos

Al dar a conocer las 10 realidades de la Paz con Legalidad, el Mandatario puso de presente que este Gobierno ha destinado más de 20 billones de pesos, entre el 2020 y el 2021, para la implementación de esta política en los territorios.

“Nosotros, durante el año 2020, destinamos más de 9 billones de pesos para el cumplimiento de la implementación de la Paz con Legalidad. Y para este año 2021 serán más de 10 billones de pesos. Entre el 2020 y el 2021 tenemos un aumento cercano al 9,2 por ciento, un aumento claro, grande, significativo”, recalcó el Presidente.

• Durante el 2020 el Gobierno Nacional destinó 9,8 billones de pesos para dar cumplimiento a la implementación de la Paz con Legalidad.

• Para el 2021 se espera contar con un presupuesto de 10,7 billones de pesos.

• Aumento presupuestal: 9,18%

2-La reparación de las víctimas

“Las víctimas están en el centro de esta discusión, porque son ellas las que históricamente han sido laceradas, victimizadas por la barbarie de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad”, manifestó el Mandatario. Para tal efecto:

• El Gobierno extendió la Ley de Víctimas por 10 años más.

• Se han indemnizado individualmente a más de 200.000 víctimas, con una inversión de 1,8 billones de pesos.

• En este Gobierno, 755.371 víctimas superaron su situación de vulnerabilidad.

3-Apoyo a la reincorporación

“La reincorporación camina con paso firme. He podido visitar como Presidente más de cuatro ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) para decirles a estas personas -que han hecho una apuesta por la legalidad- que estamos con ellos, que los estamos apoyando para que tengan proyectos productivos individuales y colectivos”, indicó el Presidente. En esta materia:

• El Gobierno ha extendido el apoyo a los reincorporados por todo el tiempo que sea necesario.

• Se mantuvieron los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación

• El Gobierno destinó 16.000 millones de pesos para la compra de 19 territorios y consolidar los 24 ETCR, donde habitan 2.591 excombatientes y sus familias.

• Los excombatientes cuentan con 2.484 proyectos productivos aprobados, de los cuales 86 son colectivos y 2.389, individuales. Hay 6.241 personas beneficiadas.

4-Protección a los excombatientes

El Mandatario dijo que frente a la protección de los excombatientes hay un desafío: “Hemos visto asesinatos de excombatientes, que en su gran mayoría han sido perpetrados, según los esclarecimientos de la Fiscalía, por grupos armados criminales vinculados al narcotráfico, a la extracción ilegal de minerales y que tienen estructuras de terrorismo”, como la ‘Narcotalia’, disidencias de las Farc, el Eln’, ‘Los Caparros’, ‘Los Pelusos’ y el ‘Clan del Golfo’. En protección a los excombatientes:

• Se implementaron 279 esquemas de seguridad, que benefician a 424 excombatientes.

• Hay esquemas de seguridad en los antiguos ETCR, a través de 1.779 efectivos de la Fuerza Pública y 59 pelotones del Comando Conjunto Estratégico de Transición (Ccoet), 784 efectivos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 64 enlaces de protección de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep).

• Según la Fiscalía, el 78% de los casos de asesinatos de excombatientes tiene avances en su esclarecimiento.

5-Implementación de los PDET

El Presidente destacó la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como el eje fundamental de la transformación en los territorios.

“Es con seguridad y es con justicia, pero es ante todo con inversión social en aquellos municipios afectados por la violencia y la pobreza, donde le mostramos a Colombia un nuevo capítulo, y ahí están los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”.

• Se han invertido 5 billones de pesos en los 170 municipios priorizados para estabilizar.

• El Gobierno del Presidente Duque firmó 14 de los 16 PDET, donde están plasmadas las iniciativas que propusieron las comunidades para la transformación de sus territorios.

• Ya se han entregado más de mil obras PDET a las comunidades.

• Otros recursos gestionados

-$1,8 billones aprobados en el OCAD Paz

-$1,6 billones del Trazador para la Paz

-$813.707 millones en proyectos PDET

-$502.209 millones en Obras por Impuestos

-$302.890 millones de cooperación

6-Transformación del territorio

“En este Gobierno hemos podido titular más hectáreas de lo que se haya visto en los últimos 10 años. Este es un compromiso nuestro y, adicionalmente, que el banco de tierras se nutra de manera permanente”. “Entendemos que al cerrar brechas en términos de acceso a la tierra se marca una diferencia para siempre”, recalcó el Jefe de Estado.

En este tema, en particular, indicó que:

• La restitución de tierras es gratuita y no requiere intermediarios.

• Se han recuperado más de 58.000 hectáreas que benefician a más de 24.390 víctimas de la violencia.

• Debido a la extensión de la Ley de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras está procesando solicitudes en todo el territorio.

7-Se fortalece la sustitución de cultivos

“El programa de sustitución de cultivos voluntario también ha hecho parte de nuestra agenda; una agenda que no tiene una visión única. Una agenda que es variada, donde tenemos la erradicación manual, el desarrollo alternativo, la sustitución, y donde nunca hemos dejado de contemplar la aspersión con precisión donde sea necesario”, dijo el Mandatario.

Añadió que “hemos afinado los programas de restitución y hemos afinado los programas de sustitución de cultivos, donde la idea es que haya un monitoreo para que, de verdad, después de recibir los recursos para los proyectos productivos, estos se tornen sostenibles e impliquen el rechazo, para siempre, de la tentación de los cultivos ilícitos”.

Luego, el Presidente relacionó los avances en esta materia:

• 6.678 familias están implementando proyectos productivos en cultivos de café y cacao.

• 75.111 familias han recibido pagos por Asistencia Alimentaria Inmediata.

• 69.124 familias están recibiendo el servicio de Asistencia Técnica Integral.

• 65.425 familias han recibido bienes e insumos para huertas caseras.

• 5.680 recolectores se han empleado en actividades como arreglo de vías terciarias, escuelas, salones comunales.

8-Desarrollo rural integral

El Presidente puso de presente que “el desarrollo integral del campo parte de la base de que tengamos Agricultura por Contrato, que podamos darles a los productores la posibilidad de vender sin intermediación, con contratos a largo plazo, con las mejores condiciones crediticias, que tengan cofinanciamiento, que tengan desarrollo en términos de riego e infraestructura en vías terciarias”.

• El Gobierno ha cofinanciado más de 109 proyectos integrales, con una inversión de más de 156.097 millones de pesos, que benefician a 12.508 productores.

• Se han implementado 61 proyectos en 68 de los municipios PDET, con una inversión superior a los 72.000 millones de pesos, que benefician a 6.257 productores.

• Se han vinculado a 29.668 productores a la estrategia de Coseche y Venda a la Fija, que hoy impacta a 200 municipios en 28 departamentos.

9-Protección de los recursos naturales

Frente a esta materia, el Presidente dijo: “Una Paz con Legalidad sostenible implica un gran compromiso del sector público, el sector privado, las comunidades, para proteger al país que tiene la segunda mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil”, y agregó: “La invitación que hacemos, también, a toda la cooperación internacional es a que sume esfuerzos y recursos para que este programa se siga expandiendo por todo el territorio colombiano”.

• El Gobierno Duque entregará 9.596 contratos de conservación natural antes de terminar su administración.

• Mediante estos contratos beneficiará a 10.000 familias de zonas como la Amazonía, Pacífico, río Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de los Motilones y el Cocuy.

10-Así avanza el Catastro Multipropósito

“El Catastro Multipropósito representa, también, uno de los grandes anhelos de nuestro país, y es la actualización para la gestión predial; actualización para la construcción de equidad; actualización para que cada uno de los colombianos, cuando piense en el desarrollo rural, entienda que se sustenta, se soporta y se proyecta en información confiable”, puntualizó el Mandatario.

En esta materia, relacionó algunos de los avances:

• El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) hizo la actualización de 27.107 predios en el 2020, superando la meta para ese año en un 193%.

• El IGAC también optimizó en un 60% los recursos para la identificación predial.

• En cinco meses se logró formalizar la zona rural de Cumaribo (Vichada), equivalente a (6,5 millones de hectáreas).