El 64,8% de colombianos dispuestos a aplicarse vacuna contra el Covid-19; el 32% dice que no

–Según la encuesta Pulso Social, adelantada por el DANE, el 64,8% de las y los jefes de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia se declaró en enero de 2021 en disposición de aplicarse la vacuna contra del Covid-19. En hombres esta proporción se incrementó al 67,6% y en las mujeres se redujo al 63,2%.

Por ciudades, en el trimestre noviembre de 2020 – enero de 2021 Riohacha registra el mayor porcentaje de personas que conforman la jefatura del hogar interesadas en aplicarse esta vacuna (72,5%), seguida de Medellín A.M. (69,2%) y Pasto (68,4%). En cambio, Cali A.M. (42,2%), Florencia (50,1%) y Bucaramanga A.M. (51,2%) registraron las menores proporciones con respecto a este interés.

Al preguntar el motivo por el que las personas contestaron que no estaban interesadas en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas el 62,3% manifestó en enero de 2021 que creía que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos, mientras que el 16,5% no creía que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.

A la pregunta qué tan preocupado(a) se encuentra de contagiarse de coronavirus, el 42,4% de quienes conformaban la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas en enero de 2021 estaba muy preocupado, y el 29,9% estaba un poco preocupado.

En el trimestre noviembre de 2020 – enero de 2021 la mayor proporción de las personas que estaban muy preocupadas de contagiarse de coronavirus se presentó en Riohacha (70,7%); a su vez, el 78,3% en Tunja estaban algo o un poco preocupados; y el 19,6% en Sincelejo estaba nada preocupado.

De otro lado, en enero de 2021, el 13,1 % de las mujeres jefes de hogar expresó que hubo más momentos de conflictos y discusiones entre los miembros del hogar como consecuencia del aislamiento preventivo.

La Encuesta Pulso Social, en su módulo de Confianza del consumidor, incluye cinco preguntas sobre el comportamiento de la economía del hogar (presente/futura), de la economía en general (presente/futura) y de la capacidad de consumo de bienes duraderos; cada una tiene opciones de

respuesta con ponderadores diferenciados con el propósito de capturar adecuadamente las percepciones de confianza. A partir de las respuestas a estas preguntas se construye el Indicador de Confianza del Consumidor -ICC-.

En este sentido, en enero de 2021 el Indicador de Confianza del Consumidor -ICC- en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 31,9. Por sexo, este indicador fue 32,2 para los hombres y 31,8 para las mujeres.

El 56,4% de las y los jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmaron en enero de 2021 que la situación económica del hogar era peor que la registrada en el mismo mes de 2020, y el 31,5% confirmó que era igual. Sin embargo, al preguntar cómo será en 12 meses la situación económica del hogar, el 45,7% dijo que será igual a la actual y para el 32,0% será mejor.

Con respecto a la situación económica del país en enero de 2021 frente a la vivida un año atrás, el 73,8% reportó que era peor, y el 20,8% sostuvo que era mucho peor. Ahora bien, para el 34,1% de las personas la situación económica del país será igual dentro de 12 meses comparada con la actual, y para el 31,3% será peor

Por otro lado, el 69,7% de las personas que conformaban el hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas manifestó que, frente a la situación económica de hace un año, en enero de 2021 no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.; y el 86,0% tenía menores

posibilidades de realizar compras como muebles, televisor, lavadora, otros electrodomésticos, etc.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 8,5% de las y los jefes de hogar y sus cónyuges confirmó en enero de 2021 que ellos o alguno de los miembros del hogar tendrán dinero disponible para salir de vacaciones durante los próximos 12 meses. Por ciudades, en el trimestre noviembre de 2020 – enero de 2021 el 35,9% de las personas que conformaban la jefatura del hogar en Montería sostuvo que sí tendrán dinero para este fin, mientras que en Florencia esta proporción fue 0,6%.

De igual manera, el 69,8% de estas personas en las 23 ciudades y áreas metropolitanas dijo que en enero de 2021 no tenía posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. En el trimestre noviembre de 2020 – enero de 2021, el 89,7% de quienes conformaban la jefatura del hogar en Ibagué no tenía estas posibilidades, y el 2,0% confirmó que no tenía ingresos. Dichas proporciones en Cartagena fueron 44,4% y 53,0%, respectivamente.

Por último, el 34,6% de las y los jefe de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas dijo que el empleo en el país en los próximos 12 meses disminuirá mucho, y para el 25,5% permanecerá igual.

Finalmente, el 64,2% de estas personas, en los siete días previos a la encuesta, hablaron con la familia o amigos para sentirse mejor, el 47,7% se enfocó en una actividad que tenía que hacer, y el 26,5% realizó actividades físicas.

Bienestar de la niñez, adolescencia y familia

En enero de 2021, el 87,2% de las y los jefes de hogar y sus cónyuges confirmaron que los niños y niñas de su hogar continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que cerraron las escuelas y colegios; el 3,7% manifestó que no las continuaron; y el 9,1% dijo que los niños y niñas de su hogar no asistían o realizaban dichas actividades.

De manera complementaria, se indagó por el tipo de actividades educativas o de aprendizaje en las que han participado los niños y niñas del hogar desde que cerraron las escuelas y colegios. Al respecto, en enero de 2021 el 74,0% de las personas que hacían parte de la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que sus niños/as usaron aplicaciones móviles de aprendizajes, y el 71,7% realizó tareas asignadas por el profesor.

Por último, la Encuesta Pulso Social evidencia que en enero de 2021 el 27,4% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas manifestó que recibía ayudas de asistencia social de instituciones públicas y privadas desde el inicio de la cuarentena o aislamiento preventivo; y el 7,2% confirmó que recibía estas ayudas antes del inicio de esa medida de prevención.

Acerca de Encuesta Pulso Social

Frente a la necesidad de contar con información sobre el impacto de la situación generada por el COVID-19 en la sociedad, el DANE realiza la Encuesta Pulso Social -EPS que cuenta con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF.

La Encuesta de Pulso Social busca producir información relacionada con: confianza del consumidor; bienestar subjetivo; redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares que cuentan con niños, niñas y adolescentes; y el conocimiento y acceso a las políticas nacionales y

locales de apoyo a los hogares.

Su cobertura geográfica es de 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas: Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia,

Medellín, Montería, y Quibdó.