A través de tutela le ordenan a Claudia López rectificar afirmaciones contra Peñalosa

La tutela interpuesta por el exalcalde Enrique Peñalosa contra la alcaldesa Claudia López se derivó de las declaraciones de la mandataria donde aseguraba que el exburgomaestre tenía “negocios con los buses” de Transmilenio.

En una entrevista concedida el pasado 2 de diciembre para Semana, López, señaló, en referencia al proyecto de la Carrera Séptima en Bogotá, que Enrique Peñalosa, “le importan el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete y hay otros que pelean por un tranvía”.

A raíz de las polémicas declaraciones, el exalcalde Peñalosa presentó una acción de tutela, exigiendo la rectificación de la Alcaldesa Mayor.

El recurso fue fallado este jueves por el juzgado 26 de Bogotá, que resolvió exigir a la mandataria retractarse de dichas afirmaciones en un plazo no mayor a 48 horas, la decisión judicial ordenó la rectificación y retractación publicas “en referencia a que el promotor “(i) no tiene buses ni negocios relacionados con los buses y (ii) no tiene troncales diéseles y que estas no son su juguete”.

Ahora Claudia López deberá emitir una comunicación para rectificarse “de manera explícita y pública, mediante divulgación en un medio de amplia circulación nacional, así como en los mismos canales de difusión, sobre las afirmaciones realizadas en contra del ciudadano Enrique Peñalosa Londoño en entrevista concedida a la Revista Semana el 2 de diciembre de 2020 en medio impreso el 7 de diciembre de la misma anualidad, bajo el título “Espero que el centro sea la mejor alternativa para los ciudadanos”, señala el fallo.

“Si bien el señor Peñalosa Londoño ha abanderado y promovido, desde distintos escenarios, el sistema TransMilenio, no solo a nivel local, sino que, ha compartido su experiencia y opinión a nivel mundial, ello no significa que su interés en él trascienda al campo de los negocios personales o, por lo menos en este juicio, ello no aparece demostrado”, indicó la resolución del recurso.

Tras conocer la decisión, Enrique Peñalosa indicó a través de sus redes sociales: “Como ciudadano colombiano agradezco que nuestra Justicia en fallo de tutela haya protegido mi buen nombre y le haya ordenado a la alcaldesa Claudia López retractarse y rectificar dentro de las próximas 48 horas lo que dijo con relación a que yo tenía negocio de buses”.