En enero de 2021, el Indicador de Confianza del Consumidor -ICC- fue 31,9

El 56,4% de las y los jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas afirmaron

en enero de 2021 que la situación económica del hogar era peor que la registrada en el mismo mes de

2020, y el 31,5% confirmó que era igual. Sin embargo, al preguntar cómo será en 12 meses la situación

económica del hogar, el 45,7% dijo que será igual a la actual y para el 32,0% será mejor.

Con respecto a la situación económica del país en enero de 2021 frente a la vivida un año atrás, el 73,8%

reportó que era peor, y el 20,8% sostuvo que era mucho peor. Ahora bien, para el 34,1% de las personas

la situación económica del país será igual dentro de 12 meses comparada con la actual, y para el 31,3%

será peor.

Por otro lado, el 69,7% de las personas que conformaban el hogar en las 23 ciudades y áreas

metropolitanas manifestó que, frente a la situación económica de hace un año, en enero de 2021 no

tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.; y el 86,0% tenía menores

posibilidades de realizar compras como muebles, televisor, lavadora, otros electrodomésticos, etc.

En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 8,5% de las y los jefes de hogar y sus cónyuges confirmó

en enero de 2021 que ellos o alguno de los miembros del hogar tendrán dinero disponible para salir

de vacaciones durante los próximos 12 meses. Por ciudades, en el trimestre noviembre de 2020 – enero

de 2021 el 35,9% de las personas que conformaban la jefatura del hogar en Montería sostuvo que sí

tendrán dinero para este fin, mientras que en Florencia esta proporción fue 0,6%.

De igual manera, el 69,8% de estas personas en las 23 ciudades y áreas metropolitanas dijo que en

enero de 2021 no tenía posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. En el trimestre noviembre

de 2020 – enero de 2021, el 89,7% de quienes conformaban la jefatura del hogar en Ibagué no tenía

estas posibilidades, y el 2,0% confirmó que no tenía ingresos. Dichas proporciones en Cartagena fueron

44,4% y 53,0%, respectivamente.

Por último, el 34,6% de las y los jefe de hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas dijo que el

empleo en el país en los próximos 12 meses disminuirá mucho, y para el 25,5% permanecerá igual.