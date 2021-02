Polígonos de monitoreo, la estrategia para detectar zonas de invasión en Bogotá

La Secretaría del Hábitat tiene como objetivo hacer de Bogotá el mejor hogar para niños, jóvenes y adultos, por esto es indispensable vigilar y controlar los espacios, obras y terrenos en los que se construyen viviendas.

La Subsecretaría de Inspección, Vigilancia, Control de Viviendas, se encarga de regular el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos y detectar las zonas que no cumplen con estos requerimiento con ayuda de los polígonos de monitoreo del Distrito.

¿Qué es un Polígono de Monitoreo?

Los polígonos de monitoreo son zonas de restricción urbanística que tiene el Distrito y poseen características especiales como: zonas de protección especial, zonas de riesgo no mitigable (es decir que existe una alta probabilidad de que se presenten perdidas de vidas humanas, bienes e infraestructura) y zonas de protección ambiental como los cerros orientales.

¿En donde se encuentran estos Polígonos de Monitoreo?

El Distrito tiene identificados 266 polígonos en 15 localidades de Bogotá, siendo Ciudad Bolívar la localidad con más zonas de riesgo no mitigable y de alto riesgo como Altos de la Estancia y el Parque EntreNubes en la localidad de Usme, estas zonas no son aptas por condiciones de protección ambiental y no son habitables.

¿Cómo puedo verificar que la zona en la que vivo o pienso comprar no se encuentra en un Polígono de Monitoreo?

Para la subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Viviendas, Lorena Solano es importante hacerle saber a los ciudadanos, que se pueden comunicar con la Secretaría del Hábitat para realizar la verificación de que la zona en la que viven o quieren adquirir un predio no se encuentre en una zona de alto riesgo o este protegida ambientalmente.

Teléfono 3581600, el correo de atención al ciudadano: servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co o a través de la página web www.habitatbogota.gov.co en la sección Atención al Ciudadano.

“Mucha gente se ve afectada en su buena fe porque consideran que algunos predios donde ellos quieren adelantar sus proyectos cumplen con las condiciones y muchas veces son engañados y estafados, truncándosele el sueño de tener casa propia” afirmó la subsecretaria

¿Cómo no caer en los engaños y estafas de los nombrados “tierreros”?

Los “tierreros” son bandas criminales que se encargan de buscar zonas de alto riesgo o de protección ecológica, que ya han sido desalojados o que pertenecen a privados con el fin de venderlos de manera ilegal, estos son promocionados a través de redes sociales o por medio del voz a voz en las distintas localidades, varias personas en condición de vulnerabilidad como madres cabeza de familia, desplazados por la violencia y adultos mayores que sueñan con tener casa propia son engañados y estafados.

Para no caer en estafas o engaños lo recomendable es dirigirse a la Alcaldía Local en la que se encuentra el predio en el cual se esta interesado, junto a la Secretaría del Hábitat se realiza la verificación para determinar que no se encuentre en alguno de los polígonos de monitoreo, es importante recordar que los servicios que ofrece el Distrito son totalmente gratuitos.

¿Qué hace el Distrito frente a los asentamientos ilegales?

La subsecretaría de prevención y seguimiento realiza el monitoreo en las 15 localidades en las que hay ocupaciones ilegales, se alerta a las alcaldías locales de las ocupaciones nuevas o de los cambios que sufren estas. El Distrito realiza un acompañamiento social a través de Facebook live, reuniones con la comunidad en las cuales se alerta a los ciudadanos de los riesgos que tiene invertir en estos predios como no tener disponibilidad de servicios públicos y no contar con las condiciones para ser habitados.