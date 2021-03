¿Aborto, avance o retroceso? Es tiempo de renacer.

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (330)

¿ABORTO, AVANCE O RETROCESO?

CATALINA RUIZ-NAVARRO, en EL ESPECTADOR del 18 de febrero afirmó que “El 2020 cerró con un avance importantísimo en materia de derechos para las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina: la legalización del aborto…”

Y ruega que en Colombia se despenalice el aborto, por sentencia de la Corte Constitucional.

Hay que poner las cosas en su justo lugar. El aborto sin políticas de cero embarazos en y por adolescentes y cero embarazos no deseados en un retroceso para los progenitores, porque hoy el embarazo es de la pareja como lo ordena el Art. 42 de la Constitución.

Y esta política de cero embarazos debe ser de Estado, sin tapujos pero con responsabilidad. Afirmar que el aborto es un avance importante para que las niñas aborten, es un despropósito y un llamado irresponsable para embarazos que son violencia contra la mujer.

Que la señora CATALINA y sus pares, se serenen y entiendan que la H. Corte Constitucional ya legisló sobre el aborto y la sentencia C 355 de 2006 está en firme y no puede ser modificada, ni derogada por la misma Corte. Toda norma que vaya más allá de lo dispuesto en esta sentencia es inconstitucional.

El aborto conforme a lo dicho por la Corte Constitucional solo se justifica en los casos en los que es necesario para preservar la vida de la madre y para evitar vidas inviables.

Lo que corresponde a la familia, a la sociedad y a los funcionarios, es educar para evitar el embarazo en menores de 18 años, para evitar el embarazo no deseado y para que seamos progenitores responsables.

Queda abierta la puerta para estudiar si la cárcel es el remedio para prevenir los embarazos que terminen en aborto. En la mayoría de los casos la cárcel no es remedio para evitar que el delito siga siendo uno de los mejores negocios en Colombia.

ES TIEMPO DE RENACER

Jorge Luis Borges, dice: “Si pudiera vivir nuevamente mi vida… en la próxima cometería más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad.” Agrego que no es necesario morir para volver a nacer. Hoy, ahora mismo podemos optar por una nueva vida y vivir a plenitud los años que nos quedan, que son los que verdaderamente tenemos. Los del pasado ya se fueron y el tiempo no se puede recuperar. Tenemos tiempo, cualquiera que sea es buen tiempo, para mejorar nuestra vida física, mental, afectiva, espiritual, social.

A partir de los 60 años, hoy los jóvenes emprendedores trabajan para que sea a partir de los 40 años, tenemos el deber de vivir como en un paraíso teniendo para nosotros y nuestra casa lo mejor de lo mejor entre las expectativas que tenemos, Ya no tenemos que ahorrar porque llegó el momento de invertir en nosotros lo que hemos ahorrado y de compartir con los demás todo lo que no llevaremos en el equipaje para el viaje que nos queda. A los hijos ya les dimos educación y buen ejemplo y deben ser autosuficientes. Algo debe invertirse en los nietos. Como en todo puede haber hijos y nietos que nos necesiten más de lo previsto. Para ellos puede haber una fuente que genere lo necesario para que vivan dignamente.

Como no tengo el deber de ahorrar, el excedente puede invertirse en generar un empleo, tal vez dos. Y puedo mejorar mi alimentación, mis gustos, mi vestuario. Cambiar lo que debe cambiarse y lo cambiado compartirse. ¿Para qué 10 pares de zapatos? El mejor perfume, el mejor empleo del tiempo de tal manera que todos los minutos y horas me den satisfacción. Vivo y dejo vivir. Que nada me moleste, que nada me perturbe porque ya hice la tarea y espero haberla hecho bien. En últimas, que pueda hacer realidad la obligación de tener lo mejor para mí, sin extravagancias. Elegancia y pulcritud. Seguro que mi felicidad hará felices a quienes viven en mi entorno y son mi familia.

NO BAJEMOS LA GUARDIA.

Sigamos con los cuidados para prevenir contagios. Tapa nariz y boca, lavado de manos, distancia social, buenas relaciones de familia, ocupación, aprovechar el tiempo libre para mejorar nuestra educación y habilidades para el trabajo. Ejercicio para que podamos decir que tenemos mente sana en cuerpo sano.

Bogotá, del 1 al 14 de marzo de 2021

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiqcarlosSr Blog: www.ElComPAZ.com

www.vidaenfamilia.com.co

Telf. 3153467089