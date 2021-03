Impacto moderado ha tenido el polvo del Sahara en la calidad del aire de Bogotá

–La llegada del polvo del desierto del Sahara ha tenido un impacto moderado en las concentraciones de material particulado en la ciudad. Los niveles reportados en la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá se han mantenido estables y con una tendencia a la baja.

Así lo reportó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, quien señaló que “afortunadamente no ha sido muy intensa, no ha habido la necesidad de declarar ningún tipo de alerta, vemos en nuestro modelo que este domingo podemos empezar a sentirlo un poco más, a verlo en nuestro monitoreo, seguiremos por supuesto observándolo detalladamente para ver si hay que hacer alguna recomendación en términos de salud, por ahora, no tenemos motivo para alertar”.

Las condiciones meteorológicas de las últimas horas, han contribuido para que la calidad del aire sea favorable y moderada en la mayor parte de la ciudad. La estación Carvajal – Sevillana se ha mantenido en condiciones regulares debido a la presencia de alto flujo de vehículos de carga y por estar cerca de la zona industrial.

En general, los incrementos registrados en los últimos días en la mayoría de las estaciones, están asociados a la entrada del polvo del Sahara y algunos aportes de incendios regionales en la Orinoquía. Se espera que este domingo se registre un impacto moderado.

En los últimos días en Bogotá se ha presentado mucha nubosidad lo que evita la formación de inversiones térmicas y lo que genera una ligera reducción en la velocidad de los vientos, que afecta levemente la dispersión de los contaminantes.

Se mantienen las buenas condiciones atmosféricas de la ciudad. El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud registra 10 estaciones en estado favorable y 7 en moderado. pic.twitter.com/1d07rruUOJ — Secretaría de Ambiente ? (@Ambientebogota) March 1, 2021

Carolina Urrutia destacó que la Secretaría de Ambiente se encuentra vigilando el comportamiento de este fenómeno a través de las 19 estaciones que conforman la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de la ciudad.

Por último, la autoridad ambiental recomienda a la ciudadanía en general abstenerse de realizar actividad física exigente al aire libre y utilizar transporte público para movilizarse. Si es necesario emplear el vehículo particular, aplicar las buenas prácticas de conducción.