Papa Francisco reitera petición a la comunidad internacional para que haya vacunas contra el Covid-19 para todos

–Nuevamente el Papa Francisco pidió este lunes a la comunidad internacional vacunas contra el Covid-19 para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados.

La solicitud la hizo el Pontífice en un mensaje escrito a través de su cuenta oficial de Twitter @Pontifex_es con ocasión del Día internacional de la cero discriminación.

Pido a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, que promuevan la cooperación y busquen una solución para todos al #COVID: vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados del planeta. #ZeroDiscriminationDay — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 1, 2021

Durante su pasado mensaje de Navidad, el Pontífice solicitó vivir la fraternidad en la actual crisis sanitaria al “promover la colaboración y no la competición y de buscar una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta”.

El Santo Padre dijo el 25 de diciembre que “hoy en este tiempo de obscuridad y de incertidumbre por la pandemia aparecen diversas luces de esperanza como el descubrimiento de las vacunas”, sin embargo, advirtió que “para que estas luces puedan iluminar y llevar esperanza a todo el mundo deben estar a disposición de todos”.

“No podemos dejar que los nacionalismos cerrados nos impidan vivir como la verdadera familia humana que somos. No podemos dejar tampoco que el virus del individualismo radical nos venza y nos haga indiferentes al sufrimiento de otros hermanos y hermanas. No puedo colocarme a mí mismo antes que los otros, colocando en las leyes del mercado y de las patentes de invenciones encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad”, indicó antes de impartir la tradicional Bendición “Urbi et Orbi” (a la ciudad de Roma y el mundo).

De otro lado, la víspera, el Papa Francisco en la celebración de la XIV Jornada Mundial de las Enfermedades Raras, después del rezo mariano del Ángelus, pidió No dejar sólos a familiares y enfermos de este tipo de enfermedades.

El Pontífice animó a los miembros de algunas asociaciones implicadas en este campo que han venido a la plaza. Y pidió su cercanía a los niños enfermos, necesitan “la caricia del amor de Dios, la ternura”.

Dijo que la red de solidaridad entre los familiares y las asociaciones, en el caso de las enfermedades raras, les ayuda a no sentirse solos y a intercambiar experiencias y consejos y animó las iniciativas que apoyan la investigación y el tratamiento, y expreso mi cercanía a los enfermos, especialmente a los niños, y a sus familias.

El Pontífice, en sus saludos al final del rezo mariano, fomentó las iniciativas que apoyan la investigación y el tratamiento y expresó su cercanía a los pacientes, a las familias y especialmente a los niños. En sus saludos se detuvo un momento más para concienciar y recordar que hay que estar cerca, y rezar por los “niños enfermos, los niños que sufren”, necesitan dijo, “la caricia del amor de Dios, la ternura.

“Cuidar a los niños con la oración, también, cuando hay estas enfermedades que no sabemos qué son o hay un pronóstico bastante malo. Recemos por todas las personas que tienen estas enfermedades raras, especialmente recemos por los niños que las sufren”, precisó. (Información de Radio Vaticano y Aciprensa).