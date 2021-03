Trump podría postularse para presidente en 2024: «Puede que decida vencerlos por tercera vez»

–En su primera aparición desde que dejó la Casa Blanca hace casi seis semanas, el expresidente estadounidense Donald Trump sugirió que podría participar nuevamente en la carrera presidencial en 2024, además de arremeter contra su sucesor demócrata, Joe Biden, por sus primeras semanas en el cargo.

«Nuestro movimiento de patriotas estadounidenses orgullosos y trabajadores recién está comenzando, y al final ganaremos. Ganaremos», dijo Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Orlando, Florida, al inicio de su discurso, que empezó con más de una hora de retraso.

El exmandatario volvió a negarse a admitir que perdió las elecciones presidenciales y sostuvo que «el increíble viaje» que comenzó hace cuatro años «está lejos de terminar».

Además, criticó el manejo de Biden de la seguridad fronteriza, entre otros aspectos de la gestión del actual presidente. «Joe Biden ha tenido el primer mes más desastroso de cualquier presidente en la historia moderna (…) En un mes hemos pasado de ‘EE.UU. primero’ a ‘EE.UU. último'», dijo Trump.

«Acaban de perder la Casa Blanca. Pero quién sabe, quién sabe, puede que incluso decida vencerlos [a los demócratas] por tercera vez», señaló el político republicano, en alusión a su victoria en 2016, a su disputada derrota en 2020 y a 2024.

Trump argumentó que la nueva Administración ha llevado rápidamente al país más a la izquierda de lo anunciado, describiendo la campaña presidencial de Biden como «todo mentiras». Trump acusó al Partido Demócrata de ser «antiempleo, antifamilia, antieconomía, antienergía y antimujeres y anticiencia».

«Todos sabíamos que la Administración Biden sería mala, pero ninguno de nosotros imaginaba que serían tan malos y que llegarían tan lejos», lamentó Trump, que citó una «nueva y horrible crisis en la frontera sur».

Asimismo, el exjefe de Estado confirmó su compromiso de ayudar al Partido Republicano a recuperar el poder en Washington y aclaró que no tenía planes de fundar un nuevo partido, una idea que se ha discutido en los últimos meses.

«Voy a seguir luchando a vuestro lado. Haremos lo que hemos empezado desde el principio, que es ganar. No vamos a empezar nuevos partidos. Tenemos el Partido Republicano. Va a estar unido y será más fuerte que nunca. No voy a comenzar un nuevo partido», precisó.

Un sondeo entre los participantes en la CPAC citado por The New York Times mostró que Trump conserva el apoyo dominante del ala conservadora del partido. El 55 % de los encuestados lo eligió como posible candidato presidencial republicano para 2024. El 95 % aseguraron que quieren que el partido continúe con la agenda y las políticas de Trump, independientemente de si él se presenta a la Presidencia en 2024 o no. (Información RT).