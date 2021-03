No debemos estigmatizar la minería: Presidente Duque

Durante la apertura del Encuentro Latinoamericano de Minería (ELAMI), el Presidente Iván Duque pidió no estigmatizar la práctica minera, ya que esta ha contribuido con el desarrollo del país y tiene una presencia cotidiana, permanente y estratégica para la humanidad.

“En el caso particular de Colombia, ha tenido en la minería una fuente muy importante de recursos y una fuente muy importante de empleos y desarrollo a lo largo de nuestra historia”, aseguró el Mandatario.

Duque afirmó que este sector contribuye aproximadamente con el 20% de las regalías que se generan en el país para ser invertidas en proyectos de transformación social y de mejora de la calidad de vida de las regiones; y también constituyen el 18% o más de las exportaciones del país, al mismo tiempo que genera unos 150.000 empleos en todo el país.

Por esto es importante -agregó- salirse de los debates que se han presentado con frecuencia en Latinoamérica, de estigmatizar la minería, y esto no puede suceder por su clara contribución al desarrollo de la sociedad, “pero lo que sí debemos es hacer como reflexión, en cómo todos los días mejoramos sus prácticas, sus dinámicas, su relación social, su relación ambiental, de tal de tal manera que construya confianza de manera permanente”.

Por esto, aclaró que uno de los temas centrales es no hablar solamente de un tipo de minería, porque en Colombia existe desde la minería artesanal hasta la minería pequeña, mediana y de gran escala, y la informal. Respecto a esta última, anotó que en su gobierno se está acelerando un proceso para formalizar pequeños mineros en todo el territorio nacional.

“Estos mineros muchas veces no han iniciado un proceso de formalización porque no han tenido de pronto los recursos para hacerlo, porque no han tenido la capacitación suficiente en buenas prácticas en materia de seguridad y de atención. Y por lo tanto, me atrevo a decir lo siguiente: no solamente ya está en marcha, sino que esperamos, para agosto del año entrante, dejar avanzado el programa más ambicioso de formalización de pequeña minería y minería artesanal en nuestro país”, puntualizó el Presidente Duque.

De la misma manera, se está avanzando en un proceso de titulación, brindando capacitación y acompañamiento en materia de seguridad para minimizar los incidentes que puedan afectar el trabajo de los mineros.

El Jefe de Estado destacó el reto de practicar una minería para las necesidades del siglo XXI, dando un paso hacia los minerales metálicos, para que estos permitan también a contribuir a la demanda que se está viendo, de sectores que participan activamente en la construcción de soluciones de energías renovables no convencionales.

Así mismo, resaltó el hecho de que el país lidere por primera vez en América Latina el ranking del Instituto Fraser, de atracción de inversión minera, porque “se han generado las condiciones propias para ello”.

Puso como ejemplo que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha dado claridad al sector en temas de tributación, de contribución fiscal, los anticipos y obras por regalías, para que la participación activa del sector permita en áreas de influencia de los proyectos, ver mejoras sustanciales en la calidad de vida.

El Mandatario advirtió que es necesaria a nivel regional una campaña para enfrentar la extracción ilegal de minerales, porque es “justamente esa extracción ilegal de minerales, la que termina acumulando los mayores vertimientos de mercurio, es esa la que termina haciendo deforestación, es esa la que termina afectando comunidades, y es la misma que se enlaza con fenómenos de criminalidad, como el narcotráfico u otras formas de violencia”.

Indicó que el Gobierno presentará este mes al Congreso de la República una ley para fortalecer las sanciones por delitos ambientales, en la que también se endurezcan las sanciones por la extracción ilegal de minerales.

Y manifestó la necesidad de tener vehículos de financiamiento para la micro, pequeña y mediana minería, lo que permitirá tener financiamiento a largo plazo y que esté asociado con las mejores practicas también para el desarrollo de las actividades mineras.

“En pocas palabras, yo soy un optimista con respecto al papel que juega este sector. Le hemos dado todo el respaldo, todo el acompañamiento desde el Gobierno Nacional, pero le hemos dado también pensando en que uno de los elementos más importantes que debe construir el sector es tener una gran capacidad de diálogo y concertación con comunidades”, finalizó el Presidente Duque.