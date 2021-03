Duque pide ‘no comer cuento’ sobre venta de vacunas contra Covid-19; reitera que estas son totalmente gratis

–Nuevamente el presidente Iván Duque alertó a los colombianos sobre los «avivatos» y la engañosa publicidad que está circulando en las redes sociales y en avisos en las calles y pidió «no comer cuento» sobre la venta de vacunas contra el Covid-19, ratificando que los biológicos son gratis en Colombia.

“Quiero enviarles un mensaje a los colombianos: no comer cuento cuando se está hablando de ventas de vacunas en las calles; no comer cuento cuando se dice que se puede aplicar la vacuna en un lado o el otro; no comer cuento cuando digan que hay vacunas que se están aplicando de manera excepcional por parte de empresas a cambio de dinero o de algún bien”, dijo el Mandatario.

En ese sentido, el Jefe de Estado fue enfático en reiterar que en Colombia las vacunas no tienen costo.

“Es muy importante reiterar el mensaje: las vacunas son gratuitas, y hacen parte del Plan Nacional de Vacunación”, subrayó.

De otra parte, al responder la pregunta de un ciudadano, sobre el supuesto regalo de vacunas de Covax al país, el Jefe de Estado respondió con firmeza que “nosotros pagamos por esas vacunas”, y destacó que mediante ese mecanismo fueron compradas 20 millones de dosis.

“Las vacunas de Covax no son regaladas; nosotros hacemos parte de una estrategia multilateral de adquisición de vacunas para que haya acceso equitativo, distribución equitativa en el mundo, pero nosotros pagamos por esas vacunas”, explicó el Presidente.

Agregó que “compramos 20 millones de dosis para 10 millones de colombianos y, claramente, ayer (lunes) estábamos recibiendo el primer lote de vacunas de Covax”.

Puso de presente “que en la medida que los países de ingreso medio y los de mayor ingreso adquieren vacunas en Covax” se genera una distribución equitativa y eficaz, lo que conlleva a que los países más pobres del mundo les sea más fácil acceder a vacunas contra el covid-19.

Finalmente, el Jefe de Estado destacó que Colombia hizo parte de los primeros países del mundo en recibir las vacunas mediante el mecanismo Covax.