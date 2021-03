Con «Las Dos Horas» del CNA este fin de semana inician competencias de Fedeautos

Con la disputa de “Las Dos Horas”, I Válida del Campeonato Nacional de Automovilismo -CNA- que se corre en el Autódromo de Tocancipá el próximo domingo 7 de marzo con el aval de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo y del Club Los Tortugas, se inician en firme las competencias del calendario deportivo 2021 de Fedeautos. El evento incluirá además competencias de las categorías promocionales Autos de Calle y Copa San Diego, que se cumplirán el día anterior.

El CNA, que este año cuenta con el apoyo de Llantas Westlake, Repsol, Grupo Empresarial Arquib, Pasión 4×4 Aventura y 360 MS, confirmó que el evento se realizará a puerta cerrada, sin aforo de público en tribunas, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos en equipo por la Alcaldía Municipal, Autódromos S.A., el Club Los Tortugas y Fedeautos, para la protección de los asistentes. Los aficionados podrán seguir la carrera de 2 horas de duración en directo a partir de las 3:00 p.m. a través de la señal de Canal Capital, aliado de nuestro deporte.

Autos de la Categoría I del CNA 2021

El Club organizador dispuso la agenda de tal manera que tanto en la zona de pits como en pista, el aforo sea únicamente el indispensable, para así garantizar los protocolos y minimizar riesgos de contagio; por esta razón las categorías promocionales, Autos de Calle y Copa San Diego, se disputarán el sábado 6 de marzo en horas de la mañana y esa misma tarde en la sede de Tortugas se tiene programada la premiación del Campeonato CNA 2020.

La categoría promocional Autos de Calle se definirá a dos series de 30 minutos cada una, mientras que San Diego también disputará dos mangas de 20 minutos.

DANIEL ALBERTO LA RIVA-Gerente Club Los Tortugas

“Gracias a un trabajo mancomunado de la Federación, Autódromos S.A., el Club Los Tortugas, la Alcaldía de Tocancipá, y al apoyo de nuestros patrocinadores, este fin de semana daremos inicio a las competencias del CNA programadas para 2021 continuando con los protocolos establecidos el año pasado a la espera de cumplir con las 5 fechas establecidas para la temporada”.

El gerente del Club Los Tortugas también confirmó que este año las “6 Horas de Bogotá” están dispuestas como una carrera invitacional independiente del Campeonato CNA, programadas para correrse el 4 de diciembre de 2021.

ANTIOQUIA PRESENTE

Como ya es costumbre, preparándose para cuando puedan competir en su escenario local, una importante delegación de más de una decena de pilotos del Club Ecoparmo de Medellín hará presencia en esta fecha de apertura del CNA para participar en las diferentes categorías.

CATEGORÍAS CNA 2021

CATEGORÍA I

Grupo FL: Fuerza Libre de 2.001 cc en adelante

Grupo P1: Prototipos hasta 1.340 cc motores de motocicleta

Grupo PC: Prototipos Caterham hasta 2.000 cc motores de automóvil

CATEGORÍA II

Grupo GT: GT de 2.500 cc en adelante

Grupo TT2: Turboturismos hasta 1.600 cc

Grupo TT1: Turboturismos hasta 1.200 cc

Grupo ST2: Súper Turismos hasta 2.000 cc

Grupo ST1: Turismos hasta 1.600 cc

PROGRAMACIÓN:

SABADO 06 DE MARZO DE 2021 AUTOS DE CALLE -SAN DIEGO

7:00 am. Puerta Abierta 7:30 am. – 8:30 am. Revisión Técnica Autos de Calle

8:35 am – 9:30 am. Revisión Técnica San Diego

8:40 am – 09:10 am Práctica Libre Autos de Calle

09:30 am. – 09:50am Práctica Libre San Diego

10:00 am – 10:30 am Primera manga Autos de Calle

10:50: am – 11:10 pm Manga Velocidad San Diego

11:20 pm – 11:50 pm Segunda manga Autos de Calle

12:00 pm – 12:20 pm Manga Exhibición San Diego

12:30 pm – 12:50 pm Manga de Regularidad San Diego

1:00 pm PREMIACIÓN.

DOMINGO 7 DE MARZO DE 2021 – CNA

07:30 am. Puerta Abierta

08:00 am – 08:30 am Reunión de Autoridades

08:35 am – 09:00 am Revisión de Pista

08:40 am – 10:00 am Revisión Técnica ORDINARIA

09:30 am – 10:00 am Reunión de Pilotos CNA OBLIGATORIA

11:00 am – 11:30 am Práctica Libre Grupo 1 (ST1, ST2, TT1, TT2, GT).

11:40 am – 12:10 pm Práctica Libre Grupo 2 (PC, PB1, FL)

12:20 pm – 12:50 pm Práctica Libre Grupo 1 (ST1, ST2, TT1, TT2, GT).

01:00 pm – 01:30 pm Práctica Libre Grupo 2 (PC, PB1, FL)

01:00 pm – 03:00 pm REVISIÓN TÉCNICA EXTRAORDINARIA

01:30 pm – 02:00 pm Clasificación Grupo 1 (ST1, ST2, TT1, TT, GT)

02:10 pm – 02:40 pm Clasificación Grupo 2 (PC, PB1, FL)

03:30 pm – 05:30 pm PRIMERA VÁLIDA 2021 CNA “LAS DOS HORAS»