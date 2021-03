Este 5 de marzo habrá feria laboral en Ciudad Bolívar

El Distrito en articulación con distintas empresas del sector privado, invita a la comunidad a asistir y participar en la rueda empleo que se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura – calle 61 sur 59 B-43 sur. En total son 1.500 vacantes las que se están ofertando al público.



Se le recuerda a las personas llegar con tiempo y llevar su hoja de vida impresa para el optimo desarrollo de la actividad bajo las estrictas medidas de bioseguridad. Feria de empleo en la localidad Ciudad Bolivar. FOTO: Prensa Ciudad Bolivar

Horarios de atención

De 9.00 am a 10.00am las primeras cien (100) fichas

De 10.00 am a 11.00am de la (101 a la 200) fichas

De 11.00 am a 12.00m de la (201 a 300) fichas

Y así sucesivamente durante el día.