Viajes a nivel mundial retomarán la normalidad en 2022: Bill Gates

–El cofundador de Microsoft, Bill Gates, vaticina que los viajes a nivel mundial retomarán la normalidad en 2022, como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Así lo manifestó en una entrevista concedida a Andrew Ross Sorkin, periodista de CNBC y New York Times, en la nueva red social de salas de audio Clubhouse.

«En los viajes por el mundo, habrá que tener cuidado hasta algún momento de 2022, ya que las vacunas no están llegando. En los EE.UU. la situación de suministro está marchando bien», resaltó el multimillonario.

Asimismo, hizo hincapié en que los fármacos anticovid sean suministrados no solamente a los países ricos, sino a los pobres. En ese marco, recordó el papel que desempeña su Fundación Gates, la más grande entidad privada de caridad del mundo, que, por ejemplo, creó en la India plantas farmacéuticas que operan a gran volumen.

El filántropo reveló también que se inmunizó con la segunda dosis del antídoto contra el covid-19 a mediados de febrero pasado, sin precisar con qué fármaco lo hizo, y aseguró que no obstante seguirá guiándose por las reglas de seguridad sanitaria.

«Quiero dar un buen ejemplo. Si estás vacunado, todavía puedes transmitir, aunque no sea tan probable […] No voy a dejar de usar mascarillas ni de tener cuidado, sobre todo con las personas mayores que no se han vacunado». (Información RT).