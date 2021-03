Influencer Mercedes Uhia está rifando una noche de pasión con algún seguidor o seguidora

La influenciadora Mercedes Uhia, exnovia del también influenciador ‘La Liendra’ anunció a través de su cuenta en Instagram que está rifando una noche de pasión con alguno de sus seguidores, no importa si es hombre o mujer.

La modelo, quien cuenta con más de 230 mil seguidores, aseguró que el concurso era “100 por ciento real”, y las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 26 de marzo, además pueden participar tanto hombres como mujeres de cualquier ciudad de Colombia.

Uhia explicó que para participar se debe pagar una inscripción de 200.000 pesos por Nequi y Daviplata y luego se les habilitará un cuestionario por WhatsApp para llenar los datos.

Según la publicación, el ganador o ganadora podrá disfrutar de una noche con cena, licor, baile, hotel cinco estrellas y encuentro sexual.

Uhia dijo que los números que aparecen en sus historias no son suyos y que todo lo administra un conocido suyo. “Si me quieren juzgar por el concurso, ADELANTE… Igual me porte bien o me porte mal, siempre hablarán. Los amo”, señaló la influencer.