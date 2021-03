¿Qué características debe cumplir el personal de las empresas de traducción?

El dominio de idiomas es gratificante para el individuo que desarrolla los mismos. Puede desenvolverse en diferentes ámbitos: social, empresarial, etc. Existen empresas que poseen un personal calificado en idiomas. Dichas compañías ofrecen servicios que son solicitados por clientes que necesitan expandir sus negocios en el extranjero, o personas que requieren traducciones personalizadas en varios idiomas. El personal que contratan es 100% calificado, puesto que los empleados deben completar diferentes cursos, además de los estudios universitarios que hayan cursado.

De la misma manera, deben estar actualizado con los requerimientos legales que les exija su país, para poder avalar el trabajo realizado, cuando éste se presente en instituciones públicas. Debido al crecimiento propio de los idiomas, necesitan leer para conocer los nuevos términos incluidos en el diccionario. A su vez, es importante que conozcan cómo se perciben distintas palabras según las tendencias del momento.

Influencia del entorno en la percepción del vocabulario

Según los distintos acontecimientos, una cultura puede ver un término como ofensivo, mientras que otra lo puede ver como cualquier otro. Las agencias de traducción están conscientes de estas diferencias y adaptan su contenido al lugar al que vaya dirigida la traducción. En este sentido, es un hecho que https://www.protranslate.net/es/ necesita cuidar su buena imagen y hará todo lo posible por entregar un trabajo excelente, con el fin de realizar una labor de calidad, y motivar a los clientes existentes a que los recomienden con otras personas y empresas. Retomando el tema de las particularidades idiomáticas y sus diferentes percepciones, un ejemplo de ello es la palabra “revolucionario”. En los países donde haya ocurrido una revolución que haya terminado en una dictadura, puede ser chocante a simple vista ver un producto que se promocione con ese término. Por otra parte, en las naciones donde no han pasado eventos de esa índole, posiblemente la palabra sea asociada con “vanguardista”, “pionero”, etc. Cabe mencionar que el lenguaje se interpreta más que todo por el contexto (entorno, circunstancias, etc.) que por su significado literal.

¿Cómo influye la competencia en la selección del personal?

Según como fluya el mercado laboral de las traducciones en la localidad de la empresa, pueden verse alteradas las maneras de contratar personal. Es decir, a mayor cantidad de certificaciones les pidan las autoridades a los profesionales, más complicado será encontrar a personal que haya efectuado todos los trámites de ley. Lo cual podría influir en los salarios de sus trabajadores. Mientras más limitada sea la cantidad de traductores calificados, mayor serán las remuneraciones ofrecidas. Otro factor que tiene peso en la contratación de empleados es la manera en la que los profesionales lleven sus perfiles en páginas de empleo. Si la experiencia no es comprobable, la imagen de perfil está mal enfocada y la redacción no es correcta, las agencias de traducción van a pensárselo dos veces antes de ofrecerle un contrato de trabajo. Al contrario, si dispone de un excelente récord, mantiene una buena relación con las empresas donde trabajó y demuestra ser capaz de asumir retos relacionados con las traducciones, será un excelente candidato a trabajar en una empresa de traducción.