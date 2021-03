Bogotá conmemora el Día Internacional de las Mujeres con actividades todo el mes

La Secretaría Distrital de la Mujer ha organizado una interesante agenda para todo el mes en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres.

Podrás participar en diferentes actividades, conocer mucho más sobre los derechos de las mujeres y rendir un homenaje a las cuidadoras quienes hacen una importante labor ayudando a mejorar la vida de las personas más cercanas a sus entornos.

Contenidos relacionados

Los eventos a realizar serán transmitidos por las diferentes redes sociales a través de Facebook y en las cuentas de la Alcaldía de Bogotá el 8M y desde la cuenta de la Secretaría Distrital de la Mujer en todas las demás actividades programadas.

Cronograma de actividades para marzo

8 de Marzo

7:30 a.m. Lanzamiento “Cuidamos a las que nos cuidan” en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres – CEFE San Cristóbal

3:00 p.m. Facebook Live ¡Escuchamos a las que nos cuidan!

5:00 p.m. Facebook Live #CuidamosALasQueNosCuidan. ¡Hablemos de los trabajos de cuidado! con la alcaldesa Claudia López Hernández.

10 de Marzo

9:00 a.m. Lanzamiento de la Escuela de Formación Política 50/50-Lidera-PAR de la Secretaría Distrital de la Mujer.

11 de Marzo

6:00 p.m. Lanzamiento nueva página web de la Secretaría Distrital de la Mujer

12 de Marzo

10:00 a.m. Conmemoración del 8M en Sumapaz.

18 de Marzo

2:00 p.m. Consejo Consultivo de Mujeres. Entrega de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género por parte de la alcaldesa Claudia López Hernández.

23 de Marzo

10: 00 a.m. Inauguración de la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, que tendrá atención integral a mujeres víctimas de violencias.

24 de Marzo

6:00 p.m. Lanzamiento nueva página web del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá – OMEG de la Secretaría Distrital de la Mujer.

25 de Marzo

6:00 p.m. Facebook Live ¿Violencias en el hogar? ¿Qué hacer? Nuestras abogadas resuelven dudas.

Las cifras del cuidado

En Bogotá prestamos atención a los nexos existentes entre mujeres, cuidado y el ejercicio de derechos, de manera que el cuidado colectivo no derive en el descuido de las mujeres que lo llevan a cabo.

Ninguna sociedad sobrevive sin los trabajos de cuidado; sin embargo, su provisión está desequilibrada: mientras 9 de cada 10 mujeres realiza trabajo de cuidado no pago, solo 6 de cada 10 hombres lo hacen. (ENUT – 2017)

El 90% de las mujeres que se dedican EXCLUSIVAMENTE a estos trabajos viven en los estratos 1,2 y 3 y el 70% de ellas no superan la secundaria como nivel educativo. (ENUT – 2017)

Históricamente los trabajos de cuidado han recaído desproporcionadamente sobre los hombros de las mujeres impactando profundamente sus proyectos de vida.

Si estos trabajos fueran pagos equivaldrían al 13% PIB de Bogotá. (DANE)

Las mujeres destinamos en promedio 5 horas y 30 minutos a estos trabajos, mientras que los hombres 2 horas y 19 minutos (3 horas menos al día). (ENUT – 2017)

Si miramos SOLO a las personas que se dedican EXCLUSIVAMENTE a los trabajos domésticos y de cuidado no pagos (“amas de casa”), observamos con preocupación su gran aumento desde la pandemia: mientras que en el 2019 eran 891.000 personas, en 2020 la cifra ascendió a casi 1,4 millones. De estas, 9 de cada 10 son mujeres. (GEIH – DANE)