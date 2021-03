DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por: Carlos Fradique-Méndez

QUIENES DEBEN CELEBRAR

El 8 de marzo es un día para celebrar por las mujeres que al hacer el balance de su vida pueden afirmar que no son discriminadas, violentadas y tienen garantizado su derecho a un entorno digno.

Para las familias, la sociedad y las autoridades en general es un día para recordar que todos los días son hábiles para trabajar por la igualdad y la dignidad de las mujeres.

Respetuosamente sugiero que sigamos empeñados en hacer realidad la propuesta de CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES y si los mayores de edad optan por la progenitura, que sea de manera responsable y luego de cumplir 25 años, que estudien y mejoren su capacidad laboral, que rompan todos los lazos que permiten que los hombres y las mujeres con poder, las violenten. Y que se haga realidad el respeto integral en la familia, que se olviden las groserías, los gritos, las ofensas y las humillaciones.

Entonces, todos a comprometernos con la garantía de los derechos de las mujeres.

Pero no en teoría sino en la práctica. Hechos, no discursos. Acciones, no declaraciones. Educación, no distracción.

EL TRABAJO DEBE SER EN LA VIDA REAL

Los que se llaman líderes se reúnen a manteles, miran estadísticas y toman decisiones para hacer promesas. En la vida real, en el campo del diario vivir muchas mujeres siguen viviendo su calvario de discriminación y desigualdad. Algunos hombres, un selecto grupo de mujeres, sectores de la sociedad, se unen para maltratar a la mujer.

Nada más triste y elocuente que la señora que habla de la sirvienta, de la entrometida en el hogar que pretende robar el marido de su prójima, la que siendo influyente alza su voz y los medios corean sus mensajes de violencia, de vulgaridad, de odio al amor, rechazo a la fidelidad, irrespeto a los símbolos patrios y a las autoridades.

Nada que genere más repudio que la asociación entre hombres y mujeres, mercaderes del sexo que se enorgullecen de ganar millones en un día vendiendo su dignidad y su honra. O las organizaciones de hombres y mujeres que están al asecho para cometer delitos contra la vida y la propiedad ajenas.

ES URGENTE EDUCAR PARA LA VIDA EN FAMILIA

La mujer y en gran parte el hombre requieren educación, formación en valores, habilidades para lograr una vida digna. Que no piensen que pueden ser perfectos. El ser humano es por naturaleza imperfecto y debemos aprender a manejar esas imperfecciones para ser felices.

Mujeres del mundo, la lucha por su dignidad y reconocimiento es de todos. No desfallezcamos. Unidos lo lograremos. EDUCACION, EDUCACION, EDUCCION y saldremos adelante.

LO QUE PROPONE LA ONU

La ONU PROPONE para el Día Internacional de la Mujer, “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”.

La ONU piensa en el futuro y las mujeres necesitan ya el reconocimiento y la garantía de su igualdad. Para hoy es tarde se diría en el lenguaje popular.

El hecho de que haya algunas mujeres con privilegio de ser jefes de estado, de tener cargos importantes, de ser gerentes o empresarias, en nada ayuda al rescate de los millones de mujeres que carecen de lo necesario para una vida digna.

TRABAJAR PARA LAS MUJERES BASE

Hay que trabajar para las mujeres base, las que viven en los espacios de carencia de derechos.

La ONU dice que el Día Internacional de la Mujer de este año es un clamor a favor de la generación igualdad, a fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todos. No se trata de un clamor, lamento, queja, grito. Se trata de acciones reales para reivindicar los derechos de la mujer y para prepararlas para el cumplimiento de sus deberes.

Las mujeres necesitan educación para el hoy, para el presente. Ayuda cultural para no ampliar la brecha de inequidad.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 8 al 15 de marzo de 2021

