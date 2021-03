Granja peletera infla con aire comprimido a pitones hasta matarlas para vender su piel a grandes casas de moda

–Esta noticia no es propiamente curiosa, sino insólita y condenable. Es precisamente lo que ha hecho la asociación animalista PETA Asia, al denunciar la crueldad que sufren las pitones de un matadero en Vietnam, en donde son infladas hasta la muerte para suplir la demanda de pieles exóticas de la industria de la moda.

Las imágenes obtenidas por los activistas revelan que los trabajadores anudan la boca y el ano de los reptiles con bandas de constricción apretada.

Después, hacen un agujero en la cabeza o la cola e insertan una manguera a través de la cual bombean aire comprimido hasta causar la muerte del animal, un método que se considera «inhumano» e «inaceptable» a la luz de las normas internacionales, ya que causa un «estrés y dolor extremos», señaló el experto en reptiles Clifford Warwick en un comunicado emitido por PETA.

De acuerdo a la investigación, las serpientes son aturdidas con una descarga eléctrica producida con una batería de coche antes de ser sacrificadas. No obstante, este no es un método humano ni aceptable para aturdir o sacrificar a estos animales, puesto que recuperan rápidamente la movilidad y las reacciones normales, además de no existir pruebas fehacientes de que la electrocución provoque insensibilidad al dolor o al estrés en reptiles, explicó Warwick.

«Durante el proceso de sacrificio, las serpientes pueden parecer algo inmóviles, pero esto no puede interpretarse como que no sufren. La catastrófica presión interna provocada por el aire comprimido causará un dolor intenso en todo el cuerpo de la serpiente, y también provocará fuerzas de aplastamiento en su corazón y un estrés severo en sus sistemas circulatorio y nervioso», apuntó el experto.

Del mismo modo, PETA denunció las condiciones inapropiadas y de hacinamiento que enfrentan las pitones antes de ser sacrificadas, así como los daños y lesiones que sufren al intentar escapar de las pequeñas y sucias jaulas de alambre en las que son confinadas.

Asimismo, la organización consiguió imágenes en las que se muestra la forma en la que son matados cocodrilos en otra granja peletera en donde son inmovilizados y electrocutados antes de ser apuñalados en la nuca. Sin embargo, este método no acaba instantáneamente con la vida del animal, ya que únicamente corta o daña gravemente su médula espinal, causando parálisis y probablemente un dolor extremo.

La evaluación científica de este método ha confirmado que los cocodrilos pueden permanecer vivos y conscientes durante más de una hora y media después de este procedimiento, por lo que es probable que permanezcan vivos y capaces de sentir mientras son desollados. Este método de matanza es común en varios países asiáticos, apunta PETA. (Información RT – Foto PETA).