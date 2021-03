La filarmónica celebró el regreso de niños y niñas a los centros escolares

Con el regreso a clases bajo el modelo de alternancia de las instituciones educativas del distrito, el Proyecto de Formación Musical «Vamos a la Filarmónica» de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, regresa también con los centros filarmónicos escolares, que cuentan con convenios con el fin de promover el desarrollo de habilidades musicales instrumentales y vocales, como parte de la formación integral.

El piloto se realizará en el Centro Filarmónico Escolar en alianza con el colegio Enrique Olaya Herrera IED, ubicado en la localidad Rafael Uribe Uribe, donde se benefician 1800 estudiantes con el programa de formación musical; de ellos, 600 asistirán de manera presencial a las clases con todos los protocolos de bioseguridad, y 1200 continuarán bajo el modelo de virtualidad.

Las clases se realizarán dentro de la jornada escolar de la siguiente manera: de lunes a viernes de 7:00 a.m a 10:15 a.m; y en la tarde, de 2:00 p.m a 5:15 p.m; y los sábados de 7:00 a.m a 11:00 a.m.

Se estima que los niños puedan asistir 2 veces por semana, con el fin de garantizar los límites de aforo de 15 asistentes aproximadamente por aula y del uso único e intransferible de los instrumentos.

“Estamos felices de que nuestros estudiantes puedan volver a recibir sus clases de manera presencial guardando los estrictos protocolos de bioseguridad, ya que estos espacios permiten garantizar el derecho a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la recreación, a la participación en la vida cultural y en las artes” afirma David García, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quien lideró junto a la Veeduría Distrital este homenaje a los niños de la ciudad

Cabe resaltar el compromiso del proyecto y de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con la formación de los niños y niñas y el aprovechamiento del tiempo libre, que durante toda la emergencia sanitaria no han dejado de recibir ni un solo día sus clases de manera virtual.

Esta es la primera institución en la que se realizará el plan piloto de regreso a las aulas, pero se espera que con la reapertura paulatina de las demás instituciones, se implemente el modelo en los 32 colegios restantes donde se cuenta con este convenio.