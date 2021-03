La televisión rusa filmará una película en la Estación Especial Internacional; se llamará «El Reto»

–La televisión rusa anunció este miércoles que ha preseleccionado una veintena de candidatas para el papel de protagonista en una película que en parte se rodará en la Estación Espacial Internacional (EEI) en la segunda mitad de este año, informó la agencia espacial Roscosmos.

Se trata de un drama espacial, preliminarmente titulado «Challenge» o “El Reto”.

«En la siguiente etapa las candidatas se someterán a una revisión médica, que comenzará ya este mes y determinará quién de las chicas cumple los requisitos necesarios para volar al espacio», señaló la entidad.

En total, más de 3.000 personas expresaron el deseo de participar en el rodaje, que se filmará en otoño de 2021 en la EEI, según la agencia espacial.

La televisión rusa abrió previamente un concurso nacional para elegir a la protagonista de la película y a su doble.

Ambas actrices tendrán que entrenar durante medio año para viajar luego a la EEI, donde permanecerán doce días, y continuarán la grabación durante varios meses más una vez que regresen a la Tierra.

Entre las 20 chicas elegidas por el equipo creativo, hay tanto actrices famosas como representantes de otras profesiones (piloto, psicóloga, asistente de investigación, etc.). En la siguiente etapa de la selección de los finalistas, aguarda un examen médico, que comenzará en marzo de 2021 y determinará cuál de las chicas cumple plenamente con los criterios necesarios para un vuelo al espacio.

Dmitry Rogozin , Director General de la Corporación Estatal de Roscosmos: “Nos sorprendió el gran interés en este proyecto entre las mujeres rusas. Channel One selecciona a los participantes para un proyecto educativo y artístico, y consideraremos candidatos directamente para el cuerpo de cosmonautas. Todos los cuestionarios enviados serán enviados a la Corporación Estatal «Roscosmos», en base a ellos realizaremos una selección adicional. La oportunidad de convertirse en astronauta a nivel profesional no es menos única que filmar una película. Y no nos vendría mal decorar el destacamento con nuestras maravillosas mujeres «.

Konstantin Ernst , Director General de Channel One: “Las dos actrices que serán seleccionadas para este proyecto generalmente tendrán que dedicarle un año. Esta es una historia sobre cómo una mujer joven, que no tenía absolutamente ningún plan de ir al espacio, en un mes, debido a las circunstancias, tuvo que estar en órbita. Está previsto que el rodaje comience en octubre de 2021 ”.

Eduard Iloyan , productor general de Yellow, Black and White: “Este es un proyecto cinematográfico único para la industria. Por lo general, las escenas espaciales se filman en pabellones, y aquí la actriz recibirá no solo un papel, sino una experiencia de vida excepcional de estar en el espacio. Para nosotros, este es también un proceso completamente nuevo de organizar el rodaje en un espacio reducido en la ISS, donde es necesario prever todos los matices. Un desafío interesante que inspiró a todo el equipo de producción. Esperamos con ansias el comienzo «.

Junto a la actriz, el director de la película irá a la Estación Espacial Internacional.

Klim Shipenko : “Sin directores, las películas no se pueden rodar bajo el agua, en la Tierra o en la Antártida. Tampoco en el espacio. Por eso, además del deseo, también tengo la necesidad de estar ahí. Este proyecto es un experimento muy necesario para la cinematografía, que dará una idea de lo que es rodar una película espacial no en la Tierra, sino honestamente en el espacio «.

En noviembre de 2020, State Corporation Roscosmos y Channel One anunciaron una competencia para el papel principal en una película titulada provisionalmente Challenge. En la primera etapa (creativa) de selección, se dio preferencia a las actrices profesionales, pero todos podían probar suerte. Uno de los ganadores del concurso -se seleccionará la actriz y su doble de acción- tendrá la oportunidad de ir al espacio, donde se llevará a cabo parte del rodaje.

Vyzov es un proyecto conjunto de Roscosmos, Channel One y el estudio Yellow, Black and White.

Información sobre la película:

«CALL» (título provisional)

Género – drama espacial

Director de escena : Klim Shipenko («Kholop», «Salyut-7», «Texto»)

Guión: Bakur Bakuradze, Klim Shipenko

Productores: Denis Zhalinsky, Eduard Iloyan, Dmitry Rogozin, Sergei Titinkov, Alexey Trotsyuk, Vitaly Shlyappo, Konstantin Ernst.

(Con información de DW y Roscosmos).