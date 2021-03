En el primer aniversario de la declaración oficial de pandemia del Covid-19 detectan nueva variante británica más letal que las anteriores

–Un año después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote de COVID-19 como una pandemia, un nuevo estudio descubrió que una variante del virus detectada por primera vez en Gran Bretaña es más letal que otras versiones anteriores.

La Agencia de Salud Pública de Inglaterra (PHE) anunció que la nueva variante de coronavirus ha sido identificada en el país en dos personas que recientemente visitaron Antigua y Barbuda, en el Caribe.

Según la agencia, la mutación comparte algunas de las características de cepas ya conocidas y no ha sido clasificada como alarmante, informa Reuters.

La VUI-202103/01 fue designada como variante bajo investigación el pasado 4 de marzo tras la detección de los dos casos en el sureste de Inglaterra.

«Esa variante contiene mutaciones E484K y N501Y, ambas asociadas con variantes preocupantes, pero esta carece de deleciones específicas que lleven a adoptar la designación de preocupante», indica la PHE.

La mutación de la proteína espícula viral E484K fue descubierta en las variantes procedentes de Sudáfrica y Brasil y está asociada con mayor resistencia a vacunas. La mutación N501Y está vinculada a una mayor transmisibilidad.

Un estudio publicado este miércoles en el British Medical Journal señala que las personas infectadas con la variante B.1.1.7 tenían entre un 30% y un 100% más de probabilidades de morir que otras infectadas con otras versiones, con una tasa promedio de alrededor del 64%.

La variante B.1.1.7 se ha detectado en más de 100 países desde que se detectó por primera vez en septiembre pasado en el sureste de Gran Bretaña. Estudios anteriores muestran que la variante es mucho más contagiosa que la versión original.

Brasil registró 2.286 muertes relacionadas con COVID-19 este miércoles, otro número récord de muertes en un solo día.

El país sudamericano está lidiando con un aumento dramático de casos de coronavirus impulsados ??por la nueva variante P.1, que fue descubierta en noviembre pasado en la ciudad regional amazónica de Manaus.

Los investigadores dicen que la variante P.1 es de 1,4 a 2,4 veces más transmisible que la versión original del coronavirus, y también podría reinfectar a las personas que ya se están recuperando del COVID-19.

Según el Centro de Recursos de Coronavirus Johns Hopkins, Brasil tiene 11,2 millones de los 118 millones de infecciones totales de COVID-19 en el mundo, solo el tercer lugar detrás de Estados Unidos e India, mientras que sus 270.656 muertes son superadas solo por Estados Unidos y sus 529.203 muertes.

Mientras muchas naciones luchan por vacunar a sus ciudadanos contra el nuevo coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete compartir cualquier excedente de la vacuna de inyección única, desarrollada por Johnson & Johnson, con el mundo. Biden hizo la promesa el miércoles cuando anunció que Estados Unidos compraría otros 100 millones de dosis más de la vacuna Johnson & Johnson para aumentar el suministro de COVID-19 del país.

“Esto no es algo que pueda detenerse con una cerca, sin importar qué tan alto se construya una cerca o un muro”, dijo el presidente. «Así que, en última instancia, no estaremos a salvo hasta que el mundo esté a salvo».

El mes pasado, Biden prometió $ 4 mil millones al programa mundial de intercambio de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, COVAX, que compra vacunas con la ayuda de los países más ricos y las distribuye de manera equitativa a todos los países.

Un grupo de investigadores de EE.UU. dice que las personas que ya han sido infectadas con COVID-19 solo necesitan una dosis única del régimen de dos inyecciones Pfizer-BioNTech o Moderna. En una carta publicada el miércoles en el New England Journal of Medicine, 32 científicos de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York, dijeron que un pequeño estudio revela que las personas que se habían recuperado del virus desarrollaron entre 10 y 45 veces más anticuerpos. después de su primera dosis como la persona no infectada promedio.

Más investigadores han aceptado la teoría de que una vez que una persona ha tenido COVID-19, su sistema inmunológico montará una defensa más fuerte y rápida una vez que una vacuna haga que el cuerpo comience a producir anticuerpos nuevamente. (Información de RT y Voz de América).