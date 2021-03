Enviaron a la cárcel a venezolano implicado en asesinato de policía en Bogotá

El ciudadano venezolano Wikerson Slyke Hernández Sánchez, implicado en el asesinato de un policía el pasado miércoles en Bogotá, fue enviado a la cárcel mientras se sigue el proceso en su contra. La Fiscalía le imputó el delito homicidio agravado y calificado, así como porte ilegal de armas de fuego en concurso heterogéneo con tentativa de homicidio, ambos delitos en calidad de coautor.

«Hernández Sánchez no aceptó los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario», informó la la Fiscalía en un comunicado.

El inmigrante, quien se vio envuelto en el asesinato del patrullero de la Policía de Bogotá Edwin Caro en una transitada avenida del norte de la ciudad, aseguró que no tuvo que ver con el hecho y que el responsable fue otro ciudadano venezolano con el que se transportaba en una motocicleta, ambos vestidos como domiciliarios.

«De verdad yo no maté a ningún policía. Lo que yo hice fue correr, como se ve en el video. No tenía un arma 32. Yo sé que cometí un error al estar con ese muchacho, es verdad, pero él solo me iba a llevar a mi casa. Él me sorprendió con eso que sucedió, por eso yo corrí asustado», declaró Hernández Sánchez durante una audiencia virtual.

Pese a que negó los cargos, el ciudadano venezolano le preguntó al juez si sería enviado a su país en caso de cambiara su posición y los aceptara, ante lo cual no recibió respuesta.

Videos de cámaras de seguridad del sector muestran a Hernández Sánchez mientras corre y arroja un arma a unos arbustos cuando es perseguido por el policía José David Carvajalino, compañero de Caro, de 25 años y quien falleció por un disparo en el rostro que le propinó el otro inmigrante venezolano con el que se transportaba el acusado.

Dicho individuo, cuya identidad no ha sido confirmada, murió en el lugar de los hechos luego de que Carvajalino le disparó en defensa propia tras ser herido.

Debido a ese hecho, la Alcaldía de Bogotá ordenó la prohibición del pasajero en motocicletas para servicios de domicilios.

El pasado jueves la autoridad migratoria colombiana advirtió que expulsará del país a los extranjeros que «obren de manera indebida», en relación con el asesinato del policía.

El comunicado de la estatal Migración Colombia advierte que se actuará de la misma manera que se hizo en el 2020, cuando fueron expulsados del país más de 1.200 venezolanos.