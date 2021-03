“Las 3 Ts” polémicas, El Estaño

Por: Luis Eduardo Forero Medina

En inglés, tantalio, wolframio y estaño se traducen como tantalum, tungsten y tin respectivamente, por lo que esos minerales se conocen como “las 3 Ts”; siendo el estaño el artífice hace miles de años del cambio de la Edad de Piedra a la Edad de Bronce, cuando el hombre descubrió el bronce a partir de la aleación del cobre y estaño, cuyo uso se incrementó hace dos décadas al emplearse como componente de los teléfonos inteligentes y las tabletas.

El uso del estaño, de número atómico 50, de color y brillo plateados, se incrementó hace dos décadas por esa causa; siendo empleado en menor proporción por los sectores de aditivos y colorantes, cañerías, dentífricos, envases, jabones, perfumes, plásticos, plaguicidas, pintura y productos de construcción, automóviles y otras formas de transporte. Reciclándolo, es sumamente afecto al ambiente; por no hacerlo, se afecta considerablemente cuando las compañías mineras extractoras al concluir un contrato, dejan devastado el sitio y sus moradores terminan excavando para hallar estaño en inmensos cráteres, a cielo abierto, arrasando con cuanta vegetación hallen a su paso y dejando como huella un grotesco paisaje, que algunos asimilan al planeta Marte, como sucede en una isla asiática. El contrabando, el no estar obligados, en algunos países, a declarar su origen; el trabajo manual o con herramientas artesanales, y la ausencia de tecnologías, caracterizan las unidades productivas de estaño. Esto sucede en la mina Casiterita en la isla de Bangka, una de las miles de Indonesia, país del Sudeste Asiático, catalogado como el segundo productor mundial de estaño, elemento que se busca hasta en el Océano Indico. Literalmente la isla ha sido ‘lavada’ por esa causa en por lo menos tres cuartas partes de su superficie con enormes cráteres y grandes extensiones de color cobrizo soso gris y opaco. En la República del Congo, en África, se produce por lo menos el 8% del estaño en el mundo, posicionándolo en el sexto productor mundial. En uno y otro país, predomina la actividad ilegal del metal, colocando en grave riesgo a mineros, algunos novatos en el oficio, que escarban por unos pocos euros al día. Cuando la actividad minera es legal, las compañías se enfrentan a situaciones políticas internas de los países productores de estaño, la estricta regulación legal ambiental, los bajos precios del estaño, la caída de la producción, como sucedió en 2020, y hasta presiones de grupos al margen de la ley, especialmente las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, un país de África Oriental. Respecto a los efectos en la salud, los CDC de Estados Unidos (Los Centros para el control y prevención de las enfermedades), indican que esta sustancia podría causar efectos nocivos a su salud; dependiendo en todo caso de la dosis, la duración, la manera de exposición, las características y los hábitos personales, y si están presentes otras sustancias químicas.

Birmania (Myanmar, desde 1989), nación del Sudeste Asiático, registra el 19% de la producción mundial de estaño; China con el 32% de la producción, por demás se convierte en el gigante del estaño en producción y consumo. Japón contabiliza el mayor consumo per cápita de estaño a nivel mundial, con 0,23 kg per cápita. Suramérica con Perú y Bolivia son una potencia en ese mineral o metal, como lo califican algunos profesionales químicos. Sólo con San Rafael, la nación inca aprovisiona el 10% de la producción mundial de estaño; convirtiéndose en la principal mina productora de estaño en Sudamérica y la cuarta a nivel mundial. Està ubicada en el distrito de Antauta, Provincia de Melgar, Región de Puno, a 4,500 msnm, en El Perú, nación de antigua tradición minera, que alberga cantidades inimaginables de estaño, en las entrañas de La Cordillera de los Andes, columna vertebral de este país y la principal fuente de depósitos minerales del mundo. Por su parte el Estado Plurinacional de Bolivia, igualmente con una vasta tradición minera, es cuarto productor mundial de estaño, y se prepara para expedir la Política Minera Metalúrgica para los próximos 20 años, cuyo propósito es vincular masivamente a las cooperativas y de esta manera “hacer crecer la minería”. Al año 2017 en cuanto al estaño, el Estado con el 81.1% fue el principal actor y las cooperativas un 8%. La inversión extranjera directa (IED) en minería representa un 1.4%, en comparación con la de el Perú que es del 22.8%. En Colombia, según la Agencia Nacional de Minería en los departamentos de Guainía y Vichada se produjo Estaño en los años 2014, 2015 y 2016, que produjeron unas regalías de $5,3 millones regalías para 2014, $2,8 millones para 2015 y $0,353 millones para 2016. En el municipio de Magüí Payán – Nariño-, se ubican 3 títulos mineros asociados a Estaño y están en el estado “Título vigente – en ejecución”, de acuerdo al RUCOM (El Registro Único de Comercializadores de Minerales). “Creemos que el estaño ganará participación de mercado en una serie de aplicaciones a largo plazo, lo que incluye el uso de estaño en la producción de hidrógeno, catalizadores de combustible, seleniuros de estaño y celdas solares” (Upme.gov.co). El estaño es liberado en forma de polvo en tormentas de viento, en carreteras y en actividades agrícolas

