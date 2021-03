Beyoncé se convirtió en la artista con mayor cantidad de premios Grammy

Beyoncé ganó su Grammy número 28 el pasado domingo después de recibir los honores como Mejor Interpretación de R&B por ‘Black Parade’, Mejor Video Musical por ‘Brown Skin Girl’ así como Mejor Interpretación de Rap y Mejor Canción de Rap por ‘Savage’, junto a Megan Thee Stallion.

Beyoncé también fue la artista más nominada de la noche con nueve reconocimientos. La hija de 9 años de Beyoncé, Blue Ivy Carter, se sumó a la noche histórica y se convirtió en la segunda artista más joven en ganar un Grammy por su colaboración con su madre en ‘Brown Skin Girl’. Beyoncé ahora se encuentra empatada con el productor Quincy Jones por la segunda mayor cantidad de premios Grammy. El difunto director Georg Solti es el ganador del Grammy más condecorado con 31 victorias.

A continuación la lista completa de premios Grammy que ha recibido Beyoncé, incluidos los primeros tres premios con Destiny’s Child:

Say My Name – Canción R&B

Say My Name – Interpretación R&B por un Dúo o grupo

Survivor – Interpretación R&B por un Dúo o grupo

Dangerously In Love – Álbum R&B contemporáneo

Dangerously In Love 2 – Interpretación vocal R&B de artista femenina

The Closer I Get To You (Luther Vandross) – Interpretación R&B por un Dúo o grupo

Crazy In Love – Rap/Sung colaboración

Crazy In Love – Canción R&B

So Amazing (Stevie Wonder) – Interpretación R&B por un Dúo o grupo

B’Day – Álbum R&B contemporáneo

I Am…Sasha Fierce – Álbum R&B contemporáneo

Above and Beyoncé: Video Collection & Dance Mixes – Álbum R&B

contemporáneo

Single Ladies – Interpretación vocal R&B de artista femenina

At Last – Interpretación vocal R&B tradicional

Halo – Interpretación vocal POP de artista femenina

Single Ladies – Canción R&B

Single Ladies – Canción del año

Single Ladies – Interpretación vocal R&B de artista femenina

Love On Top – Interpretación vocal tradicional de artista femenina

Beyoncé – Álbum Surround Sound

Drunk in Love – Interpretación R&B

Drunk in Love – R&B Song

Lemonade – Álbum contemporáneo urbano

Formation – Video musical

Homecoming – Musical

Savage Remix – Interpretación Rap

Savage Remix – Canción Rap

Brown Skin Girl – Video musical