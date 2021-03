MinSalud pidió a colombianos evitar aglomeraciones en Semana Santa para evitar contagios

Desde el Gobierno Nacional se insta a mantener los protocolos de bioseguridad para evitar un nuevo pico covid como el de enero, posterior a las festividades decembrinas.

Actualmente, Colombia presenta una tendencia a la reducción en la tasa de contagios y mortalidad por causa del covid-19, con el índice más bajo sostenido en toda la pandemia. Sin embargo, ante la próxima conmemoración de la Semana Santa, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se hace un llamado a la concientización social para mantener las medidas de bioseguridad.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, reiteró que lo principal es evitar las afluencias de personas e indicó que para eso “hemos venido trabajando con las diferentes iglesias, con el episcopado de la Iglesia Católica, pero también con otras denominaciones cristianas de otras iglesias, para llegar a acuerdos. No procesiones, no eventos que generen aglomeraciones, ir a culto, ojalá virtual, y asistir a las iglesias con todos los protocolos de bioseguridad”.

La Semana Mayor, más allá del control en las actividades religiosas, trae consigo otro reto similar para las actividades turísticas que, si bien no han representado un factor de contagio importante, no se deben relajar las medidas de autocuidado.

El funcionario resaltó que es necesario del compromiso de todos para vivir una celebración sin lamentos posteriores, como lo que sucedió en enero, después de las festividades decembrinas. Algunas entidades territoriales hicieron análisis y encontraron que el 63% de los contagios de diciembre se dieron en reuniones de esa temporada.

Asimismo, Ruiz Gómez invitó a los ciudadanos a no alojarnos en la casa de los familiares. “Busquemos un hotel, en los hoteles hay bioseguridad, hay normas, cuando uno llega a la casa de un familiar baja la guardia, no se usan tapabocas y las personas que llegan pueden traer la probabilidad de contagio y terminar afectando a nuestros adultos mayores que los estamos cuidando, que los estamos vacunando”, expresó el ministro.

Además, recordó que si bien la persona se vacuna, la protección no se hace evidente de manera inmediata y puede tomar 14 días o más para generar ese nivel de protección.

Recomendaciones

Religiosas:

• Evitar las procesiones, situación similar a lo que se vivió en la Semana Santa del año pasado.

• Evitar los eventos que generan mayor riesgo de contagio, como el lavado de pies.

• En las ceremonias en las iglesias, mantener el distanciamiento de dos metros entre cada persona.

• Promover actos religiosos y de culto a través de la virtualidad.

Viajes y visitas a familiares

• Importante recordarle a quienes ya recibieron la primera dosis no viajar si coincide con la fecha de la aplicación de la segunda dosis.

• Evitar visitas a familiares con quienes no se conviva, especialmente si hay adultos mayores.

• Si debe hacer el viaje, la recomendación es que se hospede en hoteles u otro tipo de negocios similares para evitar contactos estrechos y largos con las personas con las que no convive.

• Haga visitas cortas y al aire libre.

• Evitar comidas familiares en espacios cerrados. Dentro de la casa, quitarse el tapabocas para comer, es un riesgo.

Turismo

• Si el turismo se hace con protocolos y las medidas de bioseguridad, no hay mayor riesgo.

• En las ciudades de vocación turística se reforzará la pedagogía con las entidades territoriales.

• Eventualmente, en algunas ciudades, si se analiza un incremento de contagios, se entrará a dialogar con los alcaldes para fijar medidas de control y manejo, por ejemplo, toques de queda.