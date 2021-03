ORACIÒN Y CARTA A LOS(AS) ASESINOS(AS)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (333)

¡POR DIOS, NO MAS ASESINATOS!

Oración por los asesinos

Dios de dioses,

Cambia el odio por cordura.

Haz que las almas incultas

De locos y asesinos

Dejen el ansia de bribones,

Que olviden que tienen corazones

Perversos y mezquinos.

Enseña que es nobleza

Pedir si está necesitado,

Y que nadie se adueña

De la vida, del cofre, del sustento

Que a otros les han dado.

Haz que los sicarios

Entiendan y entiendan para siempre,

El valor de su vida

Y que si matan llevarán su calvario,

Porque el que a hierro mata

A hierro muere

Y el sanguinario

Seguro morirá como una sierpe.

Dios de dioses,

Haz que el odio se cambie por cordura.

CARTA A LOS ASESINOS Y POTENCIALES ASESINOS

No se cómo dirigirme a Uds. pero considero que con tal solo considerarlos como seres humanos es suficiente. Y lo hago a hombres y mujeres que tienen el germen del mal obrar y han incurrido o pueden incurrir en conductas asesinas.

Hombres y mujeres, no es sano ni motivo de orgullo llamarse asesino, asesina. En la red, Wikipedia, encuentro que el sustantivo asesino, es una españolización del árabe ?ašš?š?n (hashsha-shin), que podría ser traducida como «adictos al cáñamo indio»1 o hachís o «fumador de hachís.

El hachís es considerado un derivado de la marihuana, que es una droga depresora del sistema nervioso. El hachís, la marihuana también son asesinos y deprecian al ser humano y lo matan con crueldad y lentamente. En Colombia el licor y la música guerrera de cantina, de despecho que busca venganza, son alimentos para avivar los deseos de asesinar. A lo anterior hay que agregar la cultura machista y salvaje de los celos y de la necia creencia de que los hombres son dueños de la vida de sus parejas.

Por supuesto que para asesinar se requiere predisposición, es decir haberse preparado para matar. Por lo menos haber adquirido un arma y haber pensado alguna vez, en algún instante en que si se tiene que matar, hay que matar.

Y son asesinos no solo quienes quitan la vida física. También lo son quienes dejan a la persona discapacitada físicamente y quienes quitan la vida mental, espiritual, afectiva. Y estos son tan crueles como los asesinos de la vida física.

Hombres y mujeres, ¿Para Uds. la vida de los demás no tiene valor, la vida de sus familias no tiene valor, su vida no tiene valor para Uds. para sus hijos, para su pareja? De algo deben estar seguros: Con asesinar no ganan nada bueno. Pueden ganar un lugar en el cementerio que es lo más frecuente, un lugar por varios años en la cárcel, el desprecio de la sociedad, el inri de vivir con la conciencia en permanente tortura. Difícilmente podrán tener momentos de vida apacible, de estar en un lugar decente así estén rodeados de lujos si son asesinos de potencial dinerario o de música estridente si son asesinos de cantina.

Hace una década era posible escapar de ir a la cárcel, hoy es imposible.

Los matan en el acto de matar o los capturan a pocos pasos de la comisión del asesinato y si están en el monte la tecnología y los aviones los ubican y los inmovilizan.

Asesinas y asesinos, sé que su vocación de matar no es solo culpa de Uds. Su propensión a matar es multifactorial, pero deben saber que los dueños de sus vidas son Uds. Y desde este espacio hago un llamado a las demás personas, a las familias, a la sociedad, a los funcionarios en general para que cambiemos y evitemos, erradiquemos, toda conducta que puede promover acciones asesinas.

Por Dios, tenemos que acabar con las miles de inequidades en todos los espacios del quehacer humano. No sigamos haciéndonos los sordos y ciegos porque estamos jugando con candela y nos podemos quemar.

Lo que conviene es que Uds. asesinos, asesinas, se pongan barreras morales para que les impidan apretar el gatillo, dirigir el cuchillo hacia su víctima, activar la bomba u otro artefacto mortal.

Piénsenlo un par de veces y el efecto será preservar la vida de los demás y la de Uds.

Bendiciones y que la Divina Providencia los ilumine para tomar la mejor decisión.

GAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 15 al 21 de marzo de 2021

Envíe sus comentarios a carlosfradiquem@outlook.com

Twitter @fradiqcarlosSr Blog: www.ElComPAZ.com

www.vidaenfamilia.com.co

Telf. 3153467089