Distrito da vía libre a los ‘madrugones’ pero con nuevo horario

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, hizo un reconocimiento a los comerciantes del sector de San Victorino por su comportamiento en el piloto de reactivación del ‘Madrugón’ realizado la semana pasada.

“Hace dos semanas acordamos con los comerciantes formales e informales de San Victorino el regreso del tradicional Madrugón de miércoles y sábado la semana pasada tuvimos un trabajo muy articulado que permitió que en esas dos ocasiones se cumpliera cabalmente con todos los compromisos y que no tuviéramos ni excesos de aforo ni situaciones de riesgo de bioseguridad”, dijo el secretario.

A la vez anunció que nuevamente la ciudadanía podrá disfrutar de los ‘madrugones’ pero con un nuevo horario.

“Por esta razón tomamos la determinación de darle continuidad después del piloto a la feria de miércoles y sábados de ‘madrugón’, pero con un nuevo horario de 1:00 a.m. a 7;00 a.m. como lo hicimos la semana pasada para que no compitan con los horarios del comercio normal de San Victorino”, señaló.