Orquesta Sinfónica compartirá con las embajadas de Colombia en el exterior su lucha “Contra el olvido”

Con la llegada de la pandemia en 2020, muchos advirtieron el fin de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Sin embargo, sus músicos y sus directivos emprendieron una inspiradora lucha en contra del olvido, logrando convertir los retos en oportunidades y alcanzando resultados que antes eran inimaginables.



Del 8 al 12 de marzo de 2021, como parte del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, las misiones diplomáticas de Colombia llevarán a cabo cinco conversatorios con los protagonistas de esta historia, quienes contarán de primera mano cómo fue montar las sinfonías de Beethoven, Fauré, Holst y Tchaikovsky desde sus casas, con equipos tan sencillos como el micrófono del celular.

Este increíble proceso quedó plasmado en su más reciente documental, “Contra el Olvido”, una coproducción de 42 capítulos entre la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Teatro Colón de Bogotá y Radio Televisión Colombiana-RTVC Sistema de medios públicos y con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia. Su director, Jorge Enrique Abello, cuenta cómo encontró en las vicisitudes de la orquesta, el reflejo del empuje de los colombianos. “En esta stitución hay artistas que trabajan todos los días sin importar si es un festivo o un fin de semana, que practican sin cansancio para que lo mejor de su emoción y de su técnica aliente al espíritu humano a través de la música. Son humanos luchando todos los días para que su arte siga siendo relevante para la sociedad”, explica Abello. (Vea el documental aquí)

Entre los invitados a los conversatorios estarán Juan Antonio Cuéllar, gerente de la Orquesta; Jorge Enrique Abello, director del documental Contra el Olvido; Olivier Grangean, director titular de la Orquesta; Ligia Perilla, contrabajo principal; Nicolás Flórez, contrabajo tutti; Noél García y Liliana Medina, intérpretes de viola; Zulma Bautista, fagot asistente; Christopher Jepperson, clarinete principal, entre otros.

El Plan de Promoción de Colombia en el Exterior es una herramienta de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuyo propósito es apoyar el logro de los objetivos de política exterior del Estado colombiano.

Vea la programación a continuación:

For 4 days, the musicians of the National Symphony Orchestra of Colombia will be talking with the embassies of Colombia about their efforts to defy oblivion

Bogota (March 2020) With the arrival of the pandemic in 2020, many people supposed the National Symphony Orchestra of Colombia was coming to its end. However, its musicians and executives engaged in an inspiring battle against oblivion. That way, they managed to transform complex challenges into huge opportunities which have rendered results that seemed impossible to reach.

As part of the Plan to Promote Colombia Abroad, between March 8th and 12th the diplomatic missions of Colombia will carry out five panel discussions with the protagonists of this story. They will give an account of their experience arranging symphonies by Beethoven, Fauré, Holst y Tchaikovsky from home using basic stuff such as microphones and cell phones.

This incredible process is illustrated in the documentary, Contra el olvido (against oblivion). With 42 episodes, the program was coproduced by the National Symphony Orchestra of Colombia, the Colón Theater and Radio Television Colombiana RTVC, with the support of the Colombian Ministry of Culture. Jorge Enrique Abello, director of the documentary, tells us how he found people with the strength and creativity typical of Colombians amidst the difficulties facing the orchestra due to the pandemic: “In this institution there are people who work every day, no matter if it is a weekend or a holiday. They work tirelessly so that their emotion and talent cheer the human spirit through music. They are human beings working hard every single day for their art to keep on being relevant in society” (Watch the documentary here).

The speakers in the discussion panels include: Juan Antonio Cuéllar, Manager of the orchestra; Jorge Enrique Abello, Director of the documetary; Olivier Grangean, Musical Director of the orchestra; Ligia Perilla, Leader Double Bass; Nicolás Flórez, Tutti Double Bass; Noél García y Liliana Medina, Viola Players; Zulma Bautista, Assitant Bassoon; Christopher Jepperson, Principal Clarinet, among others.

The Promotion Plan of Colombia Abroad is a tool of cultural diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of Colombia, aiming to support the achievement of foreign policy objectives of the Colombian State.

The full program of the series here: