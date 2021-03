Tribunal africano afirma que arresto del empresario colombiano Alex Saab fue “ilegal” y pide su liberación

–Un tribunal de África dictaminó que el arresto en Cabo Verde de Alex Saab, un empresario colombiano solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto lavado de capitales, cercano al gobierno de Venezuela, fue un procedimiento “ilegal” y que debe estar libre, informó su equipo de abogados defensores en un comunicado publicado este lunes.

El tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, conocida como CEDEAO, tomó la decisión este lunes, informó uno de los abogados del detenido, Femi Falana, quien calificó la noticia como “una decisión muy bienvenida”.

El fallo concluyó que el proceso de extradición de Saab por parte de Estados Unidos debe darse por concluido, precisó Falana. El argumento principal de la sentencia del tribunal de la CEDEAO es que no existía un “aviso rojo” de Interpol en contra del empresario colombiano al momento de su detención.

La decisión también incluye la orden a Cabo Verde de que indemnice a Saab con 200.000 euros, es decir, aproximadamente 238.000 dólares estadounidenses.

“Esperamos que las autoridades caboverdianas ahora reconozcan esto y acaten la decisión del tribunal. Saab espera volver con su familia en los próximos días”, indicó el defensor.

Saab, detenido en junio pasado en el país africano cuando su avión se detuvo a ripostar, goza desde enero pasado de arresto domiciliario tras su aprobación por parte de la Corte de Apelaciones de Barlavento.

Si bien el gobierno venezolano lo identifica como su “enviado especial” para asuntos humanitarios en naciones de África y Medio Oriente, Estados Unidos lo cataloga como el líder de una red internacional de corrupción y lavado de dinero, vinculado a negocios millonarios con el presidente Nicolás Maduro.

Cabo Verde forma parte de la CEDEAO, creada hace 28 años, pero está en veremos si acata la orden. El tribunal falló el caso de Saab este lunes en su sede de Abuya, capital de Nigeria, al celebrar una vista de su expediente.

«Es Cabo Verde quien decide»

El caso de Saab ha sido un subibaja de sentencias a favor y en contra de su reclusión y eventual extradición a Estados Unidos durante nueve meses.

Apenas en enero, un tribunal de apelaciones de Cabo Verde autorizó su extradición a Estados Unidos, pero, semanas después, esa misma corte aprobó su arresto en una “vivienda adecuada” y avalada por las autoridades.

Desde su detención domiciliaria, Saab dijo que no colaboraría con Estados Unidos en caso de ser extraditado, calificó de “patético” el intento de llevarle a una cárcel norteamericana y precisó que lo custodiaban 50 guardias armados.

Hasta el momento, ni el gobierno de Maduro o el despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó se habían pronunciado sobre el último fallo del caso.

El periodista venezolano Roberto Deniz, miembro del equipo de investigación que reveló hace años los vínculos de Saab con el gobierno madurista, así como su rol en supuestos actos de corrupción en millonarios proyectos en Venezuela, explicó que “es Cabo Verde quien decide” el destino del empresario.

Detalló en una serie de tuits que el proceso legal de Saab continúa en la nación africana y que el fallo del tribunal de la CEDEAO sería un intento de la defensa de presionar a ese país con sus aliados del continente.

Deniz subrayó que la CEDEAO reconoce a Saab como diplomático ante la Unión Africana, pero acotó que ese estatus no es sino una promoción dada por Maduro “meses después de su detención” en Cabo Verde.

“Conscientes del camino que lleva, la defensa sólo se ha dedicado a dilatar el proceso y descalificar a Cabo Verde. De allí la campaña en redes para dibujar a Saab como un héroe”, dijo sobre la campaña de opinión pública a favor de la liberación del empresario que se ha intensificado en las últimas semanas.

Sus defensores, sin embargo, expresaron satisfacción por la sentencia del tribunal africano de este lunes. Jose-Manuel Pinto Monteiro, abogado principal de Saab en Cabo Verde, expresó su anhelo de que la “dura experiencia” vivida por su cliente en los últimos nueve meses pueda terminar rápidamente.

“Realizaremos la notificación de inmediato al Tribunal Supremo para ordenar a las autoridades de Cabo Verde que cumplan con la sentencia”, dijo en el mismo comunicado del equipo defensor de Saab.

Baltasar Garzón, exjuez y coordinador de la defensa internacional del empresario, hizo votos porque Cabo Verde cumpla “sin dilación” el fallo.

“Alex Saab no puede seguir sufriendo las consecuencias de esta detención ilegal y de un proceso de extradición que ahora se desvela como falto de sustento jurídico”, añadió en su declaración.

El diplomático venezolano y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria, consideró que Cabo Verde no respetaría los lineamientos dictados por el tribunal de la CEDEAO.

“Mi experiencia con Cabo Verde en el Consejo de Seguridad me hace pensar que no acatarán semejante fallo. No se dejan atropellar”, escribió en Twitter sobre la postura de ese gobierno. (Información Voz de América).