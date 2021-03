Autoridades continúan la búsqueda de la pequeña Sara Sofía; tía asegura que la vendieron

Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de la niña de 23 meses de edad, Sara Sofía Galván Cuesta, apoyados por drones y buzos en el río Tunjuelito, una tía de la menor aseguró en las últimas horas que presiente que la menor aún continúa con vida, y hasta señaló que es posible que su madre la haya vendido.

Hasta el momento, las versiones sobre el paradero de la menor, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 15 de enero han sido contradictorias, la tía de la menor, Xiomara Galván, aseguró que la mamá dijo que había fallecido accidentalmente el pasado 28 de febrero, y que envolvió el cadáver en una cobija y luego lo arrojó al río Tunjuelito.

Tras conocerse esta versión, la mujer se retractó, y ante las autoridades aseguró que había regalado a la niña a una persona que se transportaba en un vehículo particular color rojo.

La tía de la niña indicó en declaraciones recogidas por Noticias Caracol que se arrepiuente de haberle dejado la menor a su hermana Carolina.

«No sabe cuánto me arrepiento de habérsela dejado ese 15 de enero, de que ella (la madre) se la llevara, yo no pensé que ella me fuera a desaparecer la niña», dijo Xiomara Galván, tía de la menor.

Galván explicó al medio de comunicación que tenía la custodia de Sara Sofía porque su hermana “es muy descuidada con la niña en sus alimentos, salía, no la dejaba… el seguimiento que ella trae ante el Bienestar es en sí por descuido con la niña”.

Según Xiomara, la mamá de la niña aseguró «que en Patio Bonito, dizque una señora se había ofrecido a cuidarle la niña y que ella se la había entregado, pero que ella no sabe ni cómo se llama la señora ni quién es la señora».

Galván indicó: «Yo digo que a la niña la vendieron».

En caso de que usted o alguien conocido sepa del paradero de la pequeña Sara Sofía, las autoridades habilitaron la línea 305-747-7809 para recibir información que permita establecer su paradero.