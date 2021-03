Biden pide a los migrantes: «No vengan»

–En medio de una nueva oleada de migrantes y menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha instado a los que buscan asilo en el país norteamericano a quedarse en casa.

En una entrevista en la cadena ABC, el presentador George Stephanopoulos le preguntó al mandatario qué consejo le daría a los miles de migrantes que esperaban ingresar al país desde México: «¿Tiene que decirle claramente: ‘No vengan’?»

«Sí, puedo decir con bastante claridad: no vengan», respondió Biden. «No abandonen su pueblo, ciudad o comunidad».

Al ser preguntando sobre por qué su Administración no «anticipó este aumento» de migrantes, el líder estadounidense se desvió y afirmó que en 2019 y 2020 también hubo picos de inmigración, aunque finalmente reconoció que la crisis de este año «podría ser» peor.

Los comentarios se produjeron horas después de que el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, advirtiera que Washington está actualmente «en camino de encontrarse con más personas en la frontera suroeste que en los últimos 20 años», señalando que las condiciones en la zona continúan deteriorándose.

A pesar de las promesas de que su Administración aplicaría políticas fronterizas más flexibles que las de su predecesor, Biden insistió en que a la mayoría de los inmigrantes ilegales no se les permitirá residir en Estados Unidos.

«Escuché el otro día que vendrán porque saben que soy un buen tipo, este es el punto: no entrarán», continuó el mandatario, agregando que «los adultos están siendo enviados de regreso, número uno».

Asimismo, aseveró que los menores no acompañados no serán enviados de vuelta. «Número dos: ¿Qué haces con un niño no acompañado que llega a la frontera? ¿Repites lo que hizo Trump? ¿Quitárselos a sus madres, mantenerlos en celdas, etcétera? No estamos haciendo eso», afirmó el presidente.

En ese sentido, Biden aseguró que las agencias federales están trabajando para proporcionar «instalaciones seguras» para los jóvenes migrantes y sacarlos de la custodia de la policía fronteriza lo antes posible.

De otro lado, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, admitió el martes en un comunicado que la región verá a más personas intentando entrar al país que en cualquier otro momento respecto a los últimos 20 años y catalogó el incremento de inmigrantes llegando a la frontera de México como una «situación difícil».

Mayorkas afirmó en el texto que el gobierno está creando un centro de procesamiento conjunto para transferir a niños tan pequeños como de seis años a la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS por sus siglas en inglés) y está intentando encontrar refugios adicionales para ellos.

«Por difícil que sea la situación fronteriza ahora, la estamos abordando. Hemos actuado y hemos avanzado. No nos hacemos ilusiones sobre lo difícil que es y sabemos que llevará tiempo. Lo haremos», afirmó.

El Gobierno del presidente Joe Biden ha puesto velocidad en el procesamiento de los casos de cientos de menores de 18 años que cruzan solos la frontera sur al día desde Centroamérica y México.

Los funcionarios han advertido que «la frontera no está abierta» y han dicho que están devolviendo a los adultos y a las familias que han intentado cruzarla ilegalmente desde que Biden asumió el cargo prometiendo revertir algunas de las políticas de línea dura de su predecesor, Donald Trump.

«Estamos expulsando a la mayoría de los adultos y familias. No estamos expulsando a niños no acompañados. Estamos asegurando nuestra frontera, ejecutando la autoridad de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para salvaguardar al público estadounidense y a los propios migrantes, y proteger a los niños. Tenemos más trabajo por hacer», advirtió Mayorkas.

Según fuentes oficiales, más de 9 mil menores no acompañados fueron interceptados en la frontera, solo en febrero, de los cuales, miles están bajo custodia del Departamento de Salud, que se encarga de su resguardo. De acuerdo a la ley, los niños deben ser transferidos a los refugios administrados por el HHS en 72 horas.

Mayorkas reconoció además que las instalaciones de la Patrulla Fronteriza están abarrotadas y que el plazo de 72 horas para su traslado al HHS no siempre se cumple.

El gobierno federal está estableciendo instalaciones adicionales en Texas y Arizona para albergar a niños no acompañados y familias, además de trabajar con México para aumentar su capacidad de recibir familias, señaló.

Las soluciones a largo plazo incluyen el desarrollo de un programa formal de refugiados que contemple centros de procesamiento en México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

«Somos una tierra de inmigrantes, podemos seguir siéndolo. Pero lo que está sucediendo en este momento va más allá de una crisis. Es una angustia humana que un presidente de Estados Unidos la ignore, no la reconozca ni haga algo para detenerla y salvar vidas, la salud de esta nación, la seguridad de los estadounidenses y nuestra frontera es el trabajo del presidente», afirmó Mayorkas. (Información RT y Voz de América).