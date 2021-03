Felipe Arias salió de la UCI tras estar internado por problema cardiaco

El periodista de Noticias RCN, Felipe Arias, confirmó a través de sus redes sociales que ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI, de la Clínica Colombia, tas permanecer hospitalizado durante una semana por problemas cardíacos.

El popular presentador de la sección «Denuncie, no se quede callado», expresó a través de Twitter su agradecimiento con todos sus seguidores por los mensajes de apoyo: “estoy atravesando por la más difícil experiencia de mi vida, pero la más edificante y enriquecedora a la vez. Vamos con toda, de la mano de Dios”.

Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser Valiente. No me rindo?

— Felipe Arias (@FelipeArias71) March 17, 2021