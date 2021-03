Línea Calma sigue acompañando a los hombres en el manejo de sus emociones

Con resultados positivos y con interés regional e internacional de países como España, avanza la Línea Calma, la línea telefónica gratuita de atención para hombres.

Nicolás Montero, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, SCRD precisó “hemos recibido llamadas de otras ciudades del país como Barranquilla, Barrancabermeja, Cali y algunas de la Guajira, lo que demuestra que los hombres no sólo de la Bogotá, sino del territorio nacional, sí quieren ser escuchados frente a sus situaciones emocionales”.

En materia internacional, Universidades de España, han manifestado su interés de prestar sus servicios para robustecer la Línea y ampliar las alternativas de orientación a los hombres, las cuales podrían ir enfocadas al manejo de los duelos y stress postraumáticos.

Henry Murrain, subsecretario de Cultura Ciudadana de la SCRD reveló que “A momento la Línea Calma ha atendido más de 1.208 hombres, de los cuales 108 se encuentran activos trabajando con nosotros en procesos psicoeducativos. Ya tenemos más de 454 sesiones de acompañamiento virtual, con resultados satisfactorios, en lo que los hombres manifiestan sentirse mejor, expresarse mejor e incluso a prevenir situaciones de violencias. El propósito es que se vuelvan multiplicadores del mensaje”.

Cifras de interés

Según los datos de la encuesta Percepciones de Machismo del Observatorio de Cultura de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, el 64% de los hombres encuestados están de acuerdo con que la percepción general es que no se deben dejar humillar de nadie.

El 54% de los hombres encuestados están de acuerdo con que esconden sus emociones por miedo a sentirse humillados.

El 76% de los hombres encuestados quiere manejar mejor sus emociones, pero no saben cómo.

Frente a la pregunta, si fuera su caso, en el que agrediera a su pareja, ¿usted estaría dispuesto buscar ayuda? El 95% de los encuestados afirman estar de acuerdo en pedir apoyo.

Situaciones más consultadas

Alguna de las situaciones emocionales por las que los hombres utilizan más la Línea Calma son: las asociadas a las angustias que ha traído la pandemia; hombres que no saben cómo manejar el duelo con sus hijos porque sus parejas mujeres han fallecido; hombres que no tienen herramientas claras para ejercer una buena paternidad o no saben cómo manejar los duelos amorosos; hombres que quieren manejar sus relaciones laborarles de manera diferentes y les cuesta tener jefes mujeres; desaprender masculinidades y situaciones en el transporte cuando manejan.

Servicios de la Línea

Una línea de atención psicológica donde puedan tramitar esas emociones difíciles de cualquier índole como preocupación, rabia, tristeza, entre otros.

Espacios psicoeducativos virtuales en donde atendemos de manera más profunda cómo podemos desaprender el machismo, prevenir violencias y construir una masculinidad alternativa a la tradicional.