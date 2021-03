No estoy a favor de gravar con IVA los alimentos que son del diario consumo de la familia: Presidente Duque

–El presidente Iván Duque aseguró que no está a favor de gravar con IVA los alimentos que son del diario consumo de la familia, ni el huevo ni la carne ni el pollo ni el pan… «

«Tenemos que preservar que el acceso a esa canasta alimentaria esté protegido», dijo y añadió: «Hay otros aspectos en el régimen del IVA que seguramente vendrán en el análisis de los expertos tributarios y los consideraremos, pero con respecto a esos aspectos mínimos alimenticios que son necesarios para los hogares, no soy participe de que le pongamos una tarifa de IVA en este momento».

También advirtió: «Hablar de tributaria no es acertado. Lo explico de la siguiente manera: la pandemia ha traído cuatro grandes efectos: pobreza, desempleo, déficit y endeudamiento. Hoy tenemos que conciliar una ambiciosa agenda social para contener los efectos en pobreza y en desempleo, y al mismo tiempo estabilizar las finanzas públicas. ¿Cómo? Con el principio de solidaridad.

Las precisiones las hizo el presidente Duque en un reportaje que concedió al diario El País de España en el cual abordó diferentes temas.

Al ser interrogado sobre las quejas por el desarrollo de los acuerdos de paz, de que avanza muy lentamente y no cesan los asesinatos de líderes sociales y antiguos guerrilleros de las FARC, Duque afirmó:

«Yo no hago política con la paz. Yo tengo una política de paz. Nosotros tenemos el compromiso de sacar esto adelante sin buscar reflectores ni premios ni galardones; lo hacemos por la convicción de servirle a Colombia».

Y añadió: «Yo fui crítico con aspectos del acuerdo. Creo que es muy positivo que las personas que dejaron las armas avancen hacia la reincorporación efectiva. Y sí, tengo unas preocupaciones, que las he ventilado públicamente y están asociadas a que se garanticen los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso implica que conozcamos la verdad del reclutamiento de menores, de la relación con el narcotráfico, que conozcamos la verdad sobre las violaciones de mujeres y de niños, sobre los secuestrados, y también algo que es importante: que las penas que aplique la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) den garantía, credibilidad y confianza al pueblo colombiano de que realmente hubo justicia».

¿Confía ahora en la justicia transicional?, le preguntó El País y respondió:

«Mis críticas siempre fueron institucionales, constructivas. Hoy el punto es que la JEP todavía no ha producido ningún fallo. Entonces, no puedo hacer ningún juicio de valor respecto a los propósitos de verdad, justicia, reparación y no repetición».

Duque advirtió que “en un Estado de derecho no hay asesinatos políticos ni secuestros políticos, quien comete esos delitos es un criminal”.

También indicó: «La construcción de la verdad implica reconocer eso, porque en ninguna circunstancia nadie que cometa uno de esos delitos puede llamarse distinto a criminal. Por eso, uno no puede diferenciar los grupos armados en función de su ideología. Para mí, no existe ninguna diferencia entre las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia y las FARC. También es muy importante que en la construcción de la verdad se entienda que la fuerza pública no es un actor de conflicto, sino que es la autoridad amparada por la Constitución. Y, por supuesto, si hubo extralimitaciones, abusos o delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, esa responsabilidad individualizada amerita que caiga sobre ella todo el peso de la ley. Entonces, cuando usted me pregunta cuál es mi expectativa: que la verdad soportada sobre esos principios universales sea la que prevalezca».

Sobre los «falsos positivos», Duque sostuvo que «son reprochables siendo 1, 10, 1.000, 2.000, 3.000… Partamos de la base que esa es una conducta que debe ser rechazada categóricamente y frente a la cual se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Lo otro es que se tiene que adelantar un proceso investigativo profundo y es muy importante que en ese proceso la objetividad judicial, la valoración probatoria sea la que nos permita llegar a una sanción ejemplarizante frente a quienes cometieron esas conductas».

Preguntado si esas sanciones incluyen a un expresidente como Uribe, ¿estaría de acuerdo? expresó:

«Esa pregunta, que la respeto, por supuesto, parte de una premisa que ni siquiera está en el debate por una sencilla razón, porque en ese tipo de casos, contrarios a la constitución y a la ley, no hay ninguna cadena de mando que venga del poder ejecutivo. Al entonces ministro de Defensa, que era el doctor Juan Manuel Santos, y al presidente, que era el doctor Álvaro Uribe, los vi salir públicamente a tomar decisiones claras y desvincularse de quienes ejercían algún grado de control, inspección o vigilancia sobre las unidades que pudieron tener personas relacionadas con esos hechos. Yo no puedo aceptar una pregunta hipotética sobre la responsabilidad penal de nadie que no haya sido probada y que no haya sido vencida en juicio, pero además que no esté soportada sobre ningún tipo de elemento probatorio».

Se le indagó por su relación con con el expresidente Alvaro Uribe y señaló que es «buena», que se trata de «una relación de amistad, de aprecio». Dijo que Uribe «no solamente es una persona que he admirado por su entrega a nuestro país, por su patriotismo, sino que también valoro su constante preocupación por proponer».

¿Habla mucho con él?

«Hablamos. Él además sigue activo en política. Con él tengo una relación de amistad que valoro profundamente y eso quizás hace que el diálogo sea mucho más fluido que el que puedo tener con otros expresidentes.

…. Pues da la impresión de que se han ido separando y que él, por ejemplo, respecto a las conversaciones de paz, es mucho más belicoso que usted.

«Tomás Jefferson decía que cuando muchas personas piensan igual, no hay mucho pensamiento teniendo lugar. La discrepancia respetuosa es muy importante en una sociedad, en un partido, en una empresa, en un periódico, porque es justamente esa diversidad de opiniones la que permite la confluencia de posiciones», concluyó Duque. (Tomado de El País de España).

