Preguntas frecuentes sobre la vacuna del Covid-19

Desde hace unas semanas se dio inició el Plan Nacional de Vacunación para mitigar la presencia del virus Covid-19 en el país, teniendo como propósito vacunar a más de 35 millones de ciudadanos este año, es decir, el 70% de la población.

Si bien aplicarse la vacuna es una decisión personal y no una obligación, es importante mantenerse informado con fuentes confiables, ya que a su alrededor hay mitos, miedos y opiniones divididas. A continuación, el doctor Carlos Arturo Álvarez, infectólogo, epidemiólogo y vicepresidente de Salud de Clínica Colsanitas, responde a los principales interrogantes que ha traído la vacuna:

¿La vacuna es segura? Sí. El desarrollo de esta se hizo a partir de la experiencia que se tenía con las vacunas que se han intentado hacer para el SARS y el MERS, otros tipos de coronavirus. Asimismo, la vacuna contra el Covid-19 cumplió todos los procesos y protocolos. Para llegar a este resultado, se invirtieron muchos recursos económicos, científicos, físicos y humanos que permitieron que el desarrollo, las pruebas, la aprobación y la producción fuera exitosa.

¿Las personas que tuvieron Covid-19 se pueden vacunar? Sí, no existe ninguna contraindicación para no hacerlo. Sin embargo, esta población no es prioritaria para la vacunación pues, lo que se conoce, es que el riesgo de reinfección es bajo. Asimismo, es necesario tener en cuenta que los estudios y ensayos clínicos no fueron realizados en personas con Covid-19 o que ya habían tenido el virus, se hicieron en personas susceptibles de contagiarse.

¿La vacuna puede presentar efectos secundarios en personas con alergias graves? Sí. Es importante que las personas que sufran de asma severa y alergias graves o severas, especialmente si han tenido alguna reacción anafiláctica, consulten con su médico antes de vacunarse.

¿Las personas con EPOC o hipertensión pueden vacunarse? Sí. Las personas que tienen estas condiciones preexistentes son candidatos de primera línea para vacunarse, ya que sus patologías los hacen tener más riesgo de complicaciones si se contagian del virus.

¿Es necesario aplicarse las dos dosis de la vacuna? Sí. Los estudios indicaron que el mejor esquema de vacunación y el mejor resultado se obtiene por medio de las dos dosis.

¿La vacuna se puede aplicar a todas las personas? No. Los menores de 16 años y las mujeres en etapa de gestación y lactancia no deben recibir la vacuna, ya que en esta población no se han llevado a cabo los estudios suficientes y hacen falta datos sobre cómo funcionaría la inmunización en estos grupos.

¿La vacuna funciona en las mutaciones que se han presentado del virus? Sí. Hasta el momento, según la información que se ha recolectado, la vacuna funciona con las variantes y mutaciones que se han identificado.

¿Las personas vacunadas pueden dejar de usar tapabocas y suspender las medidas de bioseguridad? No, las personas que hayan sido vacunadas deben seguir tomando todas las medidas para su cuidado y el de su entorno, ya que, hasta ahora, no existen datos suficientes para asegurar que la inmunidad impida la entrada del virus, por lo que, si una persona vacunada llegara a contagiarse, sería asintomática y podría contagiar a otros. Por eso es importante mantener las tres medidas básicas de bioseguridad: distanciamiento físico, uso de tapabocas y lavado de manos.