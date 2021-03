Autoridades revisan cámaras de seguridad para dar con responsables de robo al Tino Asprilla

El exfutbolista de la selección Colombia, Faustino Asprilla, fue víctima de ladrones que rompieron los vidrios de su carro para sacar objetos de valor, mientras él se bajaba a sacar dinero d eun cajero electrónico ubicado en inmediaciones del Parque de la 93 en Bogotá.

Según lo denunció el ‘Tino’ a través de su cuenta en Twitter, los delincuentes le rompieron el vidrio de su camioneta y se le llevaron un bolso que tenía en la parte de atrás.

«Vea lo que me acaba de pasar en Bogotá. Parque de la 93. Me bajo a un cajero y me rompieron el vidrio. Me sacaron un bolso que tenía acá atrás. «Vea como quedó esto… Un minuto me demoré, un minuto. Entré al cajero, salí y ya me había roto el vidrio. Miré y me había robado el bolso». Fueron las palabras del Tino Asprilla en sus redes sociales.

¿Será que me partieron el vidrio del carro o es percepción mía? pic.twitter.com/7l5fpNhebr — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 19, 2021

Por su parte, El comandante operativo de la Policía en Bogotá, coronel Jairo Baquero Puentes, detalló que el robo al ‘Tino’ Asprilla sucedió hacia la calle 94 con carrera 14, en la localidad de Chapinero, y aseguró que las autoridades ya investigan las cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables.