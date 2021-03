Estos son los controles para la salida y retorno a Bogotá en el puente festivo de San José

Con el fin de tener una óptima movilidad durante el puente festivo de San José, la Secretaría Distrital de Movilidad, junto con su equipo de Gerencia en Vía, implementará un plan de acción en las salidas y entradas de Bogotá para brindar apoyo en los principales corredores viales y monitorear de forma permanente los flujos de vehículos desde el Centro de Gestión de Tránsito.



La Secretaria de Movilidad dispondrá de 100 personas del grupo guía, distribuidos en los corredores de la autopista norte, autopista sur, carrera 7, calle 80, calle 13, calle 26, vía a La Calera, vía a Choachí, vía al Llano y la vía Suba – Cota.

Cierre de carril central en la calle 13 con carrera 18, va hasta el 1o de abril

La Policía de Tránsito de Bogotá contará con más de 100 puestos de control fijos, cinco móviles y 700 unidades que se dedicarán en el puente festivo a vigilar y controlar la movilización de personas y mitigar posibles problemas en la movilidad, igualmente se tendrán disponibles 15 grúas por día durante el fin de semana.

Así mismo, están priorizados los corredores de la autopista sur, autopista norte, la carrera 7, la vía a La Calera, la vía a Choachí, la calle 80, la calle 13, la avenida Boyacá y la vía al Llano. Para el retorno se tendrá reversible la carrera 7 entre el Puente el Común y calle 167 desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m.

De la misma manera, la Policía de Tránsito, en articulación con funcionarios de la Terminal de Transporte, realizarán un control de sellos y se validará en tiempo real la placa del automotor frente al número total de pasajeros, destino, empresa e identificación del conductor, entre otros factores.

Medidas para el ingreso a Bogotá por la Autopista Sur

Hay que recordar que el municipio de Soacha decretó la medida de Pico y Placa para el retorno de los viajeros a Bogotá para los días 21 y 22 de marzo sentido Girardot – Bogotá. La restricción aplicará a partir de las 12:00 m., lo que significa que antes del mediodía todos los vehículos podrán ingresan sin algún impedimento.

De 12:00 m. a 4:00 p.m. solo podrán transitar los vehículos con placa terminada en par (0-2-4-6-8), y entre las 4:00 p.m. y 8:00 p.m. podrán ingresar los vehículos con placa impar (1-3-5-7-9). A partir de las 8:00 p.m. se levantará la medida para el ingreso normal de los viajeros a la ciudad.

Recomendaciones para los viajeros

La Secretaría de Movilidad les recuerda a los ciudadanos tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el viaje durante el fin de semana:

• Revise el estado técnico-mecánico del vehículo, cuente con el kit de carretera y la documentación al día del vehículo.

• Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto correctamente el cinturón de seguridad.

• Planifique la ruta y utilice aplicaciones como Waze para revisar la mejor ruta hacia su destino. Es una buena forma de conducir con seguridad y prevenir cualquier tipo de imprevisto.

• Mire el estado de las carreteras. Es una forma de asegurar un viaje seguro y sin contratiempos.

• Evite las maniobras riesgosas como los sobrepasos o el tránsito por vías o sentidos no autorizados.

• Antes de conducir, evite el consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de atención.

• No use equipos móviles o tabletas o elementos tecnológicos que afecten su concentración al momento de conducir.

• Realice pausas después de conducir por más de dos horas. Detenga el vehículo en un sitio seguro, camine un poco y estire los músculos de su cuerpo.

• Madrúguele al plan éxodo y retorno. Tome buses intermunicipales en sitios autorizados, no use transporte ilegal ya que este no cuenta con los seguros autorizados en caso de un siniestro vial.

• Atienda las normas de tránsito. De esta manera garantizará su seguridad y reducirá el riesgo de cualquier tipo de siniestro vial.

• No ingresar a la calzada de TransMilenio a menos que las autoridades de tránsito la habiliten.