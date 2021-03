Influencer Yeferson Cossio sufrió grave accidente y no podrá caminar en cinco meses

La hermana del polémico influenciador Yeferson Cossio, Cintia Cossio, publicó el pasado miércoles una serie de historias donde muestra al instagramer, famoso por sus implantes de senos, con las piernas vendadas y sedado, luego de sufrir un aparatoso accidente que al parecer lo dejará sin poder caminar por al menos 5 meses.

Cintia Cossio, quien no entregó detalles de lo sucedido, se escucha diciendo en los videos: «la próxima ponga más cuidado», y Yeferson Cossio responde «No habrá próxima vez».

Primeras versiones indican que Cossio habría tenido un accidente de tránsito, pero otras hipótesis señalan que se lastimó saltando desde un lugar muy alto.

Por otra parte, Jennifer Muriel, expareja del influenciador, también publicó unas imágenes de Yeferson en la clínica, afirmando que estuvo dormido por más de 12 horas, varias de ellas en cirugía, y que sus piernas fueron las más afectadas, por lo que estará inválido varios meses.

Tras salir de la clínica y ser enviado a recuperación en su casa, el influenciador publicó un mensaje en donde confirma que sufrió 16 fracturas y estará 5 meses sin caminar.

«Pero estoy bien, la vida sigue, mis proyectos siguen, solamente me tomaré un par de días para ocuparme de cómo me siento. Gracias por tantos mensajes de apoyo, me siento feliz y agradecido», dijo el joven quien, a través de sus historias, afirmó que pronto contaría con detalles lo que le sucedió.