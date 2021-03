Llegan a la Red CADE los servicios del Instituto de Protección Animal

Quienes estén interesados en adoptar un animal de compañía o recibir orientación sobre los sistemas de identificación o las cirugías de esterilización que ofrece el Distrito, a través del Instituto Distrital para la Protección y el Bienestar Animal (IDPYBA), podrán acercarse a los SuperCADE Américas, Manitas, Bosa y Suba o a los CADE La Victoria y Santa Helenita.



Así lo anunció la secretaria General, Margarita Barraquer, durante el lanzamiento de los nuevos servicios de la Red CADE, realizado en el SuperCADE de Suba.

En el evento, que fue transmitido por Facebook Live, participaron también la subdirectora de Atención a la Fauna del IDPYBA, Johanna Izquierdo, y la concejal de Bogotá, Andrea Padilla, quienes hablaron sobre la importancia de contar con estos servicios en algunos puntos de la Red CADE de Bogotá.

Según Johana Izquierdo, “estos seis puntos se definieron estratégicamente luego de un estudio de demanda realizado por el IDPYBA para identificar las necesidades y expectativas de los ciudadanos frente al cuidado y bienestar animal”. Servicios del IDPYBA llegan a la Red CADE

De esta forma, desde comienzos de marzo comenzaron a adecuar los módulos del IDPYBA en los Cades y SuperCADES y se inició una jornada de divulgación para que los ciudadanos conozcan los servicios y accedan a ellos.

En estos puntos de atención al ciudadano se ofrecerán también capacitaciones sobre cómo acceder a los servicios del Instituto de Protección y Bienestar Animal y cómo reportar casos de maltrato animal, denuncia de tenencia de animales silvestres, peleas de gallos, etc, a través de los diferentes canales dispuestos para ello como BogotáTeEscucha, Línea 123 o el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co.

La concejal, Andrea Padilla destacó el esfuerzo de la Administración Distrital y dijo que es muy “importante seguir integrando a los animales en la vida cotidiana de los seres humanos”.

Dentro de las estrategias que adelanta la Secretaría General para seguir fortaleciendo los servicios en la Red CADE está la de implementar el esquema Pet-friendly, para que los ciudadanos que vayan acompañados por sus mascotas puedan ingresar con ellas a los puntos donde se ofrecen los servicios relacionados y recibir la atención adecuada.

El horario en los SuperCADE es de lunes a viernes de 7:00 a.m a 5:30 p.m y los sábados de 8:00 a.m a 12:00 m; y en los CADE de lunes a viernes de 7:00 a.m a 4:00 p.m.

Mayores informes en www.secretariageneral.gov.co y en las redes sociales @SgeneralBogota en Twitter, Facebook y Youtube.