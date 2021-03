Departamento de Estado de los EEUU entregó reconocimiento a la Vicefiscal Martha Yaneth Mancera

Dentro del Mes de la Historia de la Mujer (Women’s History Month), el Departamento de Estado de Los Estados Unidos de América, resaltó el trabajo de más de 20 años al servicio de la justicia a la Vicefiscal General de la Nación, Martha Yaneth Mancera.

Este homenaje lo realiza el Departamento de Estado en Bogotá a mujeres ejemplares de las diferentes instituciones de Colombia. Allí destaca a la Vicefiscal como “una mujer implacable contra la criminalidad”.

INL joins @USEmbassyBogota in recognizing a woman relentless against crime: Colombian Deputy AG Martha Mancera. Over a more than 20 year career, she has dismantled organized crime and protected the rule of law. Celebrating all #WomenLeadingSecurity this #WomensHistoryMonth https://t.co/U2mZlPkXdG

— US Dept of State INL (@StateINL) March 19, 2021